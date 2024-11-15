У Кременчуцькому районі Daewoo збив пішохода

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14 листопада близько 17.00 на автодорозі «Лутовинівка-Козельщина» в Кременчуцькому районі сталася дорожньо-транспортна пригода. Як повідомляє пресслужба поліції, автомобіль ЗАЗ Daewoo, за кермом якого перебував 22-річний водій, наїхав на 64-річного пішохода.

Унаслідок аварії потерпілого госпіталізували з травмами. Ступінь пошкоджень уточнюється.

За фактом ДТП поліція вирішує питання про відкриття провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості).

Обставини та причини події встановлюються.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці патрульним попався водій Deawoo Lanos, який сів за кермо без прав.