У Кременчуці патрульним попався водій Deawoo Lanos, який сів за кермо без прав

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 135

Також він, ймовірно, був п'яним

14 листопада близько 4.00 у Кременчуці патрульні помітили порушення правил дорожнього руху в місті. Водій Deawoo Lanos здійснив поворот ліворуч з проспекту Свободи на вулицю Європейську, порушуючи вимогу дорожнього знаку, що визначає напрямок руху по смузі.

Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції, під час спілкування з 31-річним водієм патрульні помітили ознаки алкогольного сп’яніння. На пропозицію пройти огляд на стан сп’яніння на місці зупинки або в медичному закладі, водій категорично відмовився.

На порушника склали два адміністративних матеріали:

Протокол за ч. 2 ст. 130 КУпАП — керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння;

Постанову за ч. 4 ст. 126 КУпАП — керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування.

Після складання протоколів водія відсторонили від керування автомобілем.

Нагадаємо, що у жовтні п’яний водій вночі злетів з дороги та врізався у лави в парку Опішні.