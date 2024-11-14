У Кременчуці патрульним попався водій Deawoo Lanos, який сів за кермо без прав

14 листопада близько 4.00 у Кременчуці патрульні помітили порушення правил дорожнього руху в місті. Водій Deawoo Lanos здійснив поворот ліворуч з проспекту Свободи на вулицю Європейську, порушуючи вимогу дорожнього знаку, що визначає напрямок руху по смузі.
Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції, під час спілкування з 31-річним водієм патрульні помітили ознаки алкогольного сп’яніння. На пропозицію пройти огляд на стан сп’яніння на місці зупинки або в медичному закладі, водій категорично відмовився.
На порушника склали два адміністративних матеріали:
Після складання протоколів водія відсторонили від керування автомобілем.
Нагадаємо, що у жовтні п’яний водій вночі злетів з дороги та врізався у лави в парку Опішні.
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