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Кременчук, Спорт, Кременчук

Тренерка з Кременчука Вікторія Козлова отримала почесну грамоту Полтавської ОДА

Сьогодні, 07:37 Переглядів: 771

 

Також нагороди отримали й інші тренери з Полтавської області

До Дня тренера відзначили тренерку з Кременчука Вікторію Козлову. 19 липня своє професійне свято відзначають тренери. Із цієї нагоди в Полтаві відбулися урочисті заходи. Вітали зі святом, а також вшановували кращих тренерів, фахівців галузі фізичної культури Полтавщини в обласній філармонії.

Начальник Управління молоді та спорту Полтавської ОВА Марина Трохименко зауважила, що тренери Полтавщини – справжні професіонали й наставники. Область пишається ними.

- Тренер – ключова фігура в розвитку та підготовці спортсмена. Кожен тренер вкладає у нього багато сил, енергії, знань та досвіду. І все це повертається повагою, людською вдячністю та успіхами, які зміцнюють спортивний імідж Полтавщини в країні та світі.  Дякуємо всім наставникам за невтомну працю, віру та підтримку своїх вихованців, – зауважила Марина Трохименко.

За вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту, підготовку спортсменів високого класу, сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня тренера Почесними грамотами Полтавської обласної державної адміністрації нагороджені:

  • Дмитро Загній – тренер-викладач з веслування на байдарках і каное Полтавської дитячо-юнацької спортивної школи «Веслувальник»,
  • Володимир Копиця – тренер-викладач з гандболу Зінківської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву  імені В.П. Літвішка,
  • Вікторія Козлова – тренер-викладач з легкої атлетики Кременчуцької ДЮСШ № 1,
  • Павло Калініченко – тренер-викладач з триатлону ДЮСШ «Олімпійські надії»,
  • Сергій  Лукаш – тренер-викладач із футболу Полтавської ДЮСШ «Молодь-2016».
  • Розанбек Баккаєв – керівник Відокремленого підрозділу ГО «Федерація Тхеквондо ВТФ» у Полтавській області,
  • Едуард Шевченко – президент ГО «Полтавська обласна федерація веслування на човнах «Дракон»,
  • Дмитро Боклащук – президент ГО «Полтавська обласна федерація шинкіокушнкай та кіокушинкай карате»,
  • Оксана Неводнича – тренер-викладач з гірськолижного спорту ДЮСШ ім. О. Бутовського,
  • Артем Письмак – тренер-викладач з армспорту Полтавської обласної ДЮСШ «Колос»,
  • Шакро Маркарян – тренер-викладач із вільної боротьби Полтавської обласної школи вищої спортивно майстерності,
  • Людмила Циганко – тренер-викладач з легкої атлетики  Полтавської обласної дитячо-юнацької реабілітаційно-спортивної школи інвалідів,
  • Владислав Бугаєвський – тренер-викладач Полтавської обласної федерації баскетболу,
  • Ірина Мороз – тренер-викладач ГО «Федерація волейболу Полтавської області»,
  • Олександр Михайлик – тренер-викладач з Таеквон-до І.Т.Ф. ДЮСШ ім. О.Бутовського,
  • Володимир Пономарьов – тренер-викладач із вільної боротьби  КЗ «Полтавська дитячо-юнацька спортивна школа «Полтава».
  • Іван Кузьмінський  – тренер-викладач Полтавської обласної федерації шашок,
  • Юрій Рябенко – тренер-викладач Полтавської обласної федерації шахів.
  • Володимир Соколовський - директор КЗ «Полтавська дитячо-юнацька спортивна школа «Полтава»
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Автор: Альона Душенко
Теги: легка атлетика
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