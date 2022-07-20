Тренерка з Кременчука Вікторія Козлова отримала почесну грамоту Полтавської ОДА

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Також нагороди отримали й інші тренери з Полтавської області

До Дня тренера відзначили тренерку з Кременчука Вікторію Козлову. 19 липня своє професійне свято відзначають тренери. Із цієї нагоди в Полтаві відбулися урочисті заходи. Вітали зі святом, а також вшановували кращих тренерів, фахівців галузі фізичної культури Полтавщини в обласній філармонії.

Начальник Управління молоді та спорту Полтавської ОВА Марина Трохименко зауважила, що тренери Полтавщини – справжні професіонали й наставники. Область пишається ними.

- Тренер – ключова фігура в розвитку та підготовці спортсмена. Кожен тренер вкладає у нього багато сил, енергії, знань та досвіду. І все це повертається повагою, людською вдячністю та успіхами, які зміцнюють спортивний імідж Полтавщини в країні та світі. Дякуємо всім наставникам за невтомну працю, віру та підтримку своїх вихованців, – зауважила Марина Трохименко.

За вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту, підготовку спортсменів високого класу, сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня тренера Почесними грамотами Полтавської обласної державної адміністрації нагороджені: