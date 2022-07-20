Тренерка з Кременчука Вікторія Козлова отримала почесну грамоту Полтавської ОДА

Також нагороди отримали й інші тренери з Полтавської області
До Дня тренера відзначили тренерку з Кременчука Вікторію Козлову. 19 липня своє професійне свято відзначають тренери. Із цієї нагоди в Полтаві відбулися урочисті заходи. Вітали зі святом, а також вшановували кращих тренерів, фахівців галузі фізичної культури Полтавщини в обласній філармонії.
Начальник Управління молоді та спорту Полтавської ОВА Марина Трохименко зауважила, що тренери Полтавщини – справжні професіонали й наставники. Область пишається ними.
- Тренер – ключова фігура в розвитку та підготовці спортсмена. Кожен тренер вкладає у нього багато сил, енергії, знань та досвіду. І все це повертається повагою, людською вдячністю та успіхами, які зміцнюють спортивний імідж Полтавщини в країні та світі. Дякуємо всім наставникам за невтомну працю, віру та підтримку своїх вихованців, – зауважила Марина Трохименко.
За вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту, підготовку спортсменів високого класу, сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня тренера Почесними грамотами Полтавської обласної державної адміністрації нагороджені:
- Дмитро Загній – тренер-викладач з веслування на байдарках і каное Полтавської дитячо-юнацької спортивної школи «Веслувальник»,
- Володимир Копиця – тренер-викладач з гандболу Зінківської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву імені В.П. Літвішка,
- Вікторія Козлова – тренер-викладач з легкої атлетики Кременчуцької ДЮСШ № 1,
- Павло Калініченко – тренер-викладач з триатлону ДЮСШ «Олімпійські надії»,
- Сергій Лукаш – тренер-викладач із футболу Полтавської ДЮСШ «Молодь-2016».
- Розанбек Баккаєв – керівник Відокремленого підрозділу ГО «Федерація Тхеквондо ВТФ» у Полтавській області,
- Едуард Шевченко – президент ГО «Полтавська обласна федерація веслування на човнах «Дракон»,
- Дмитро Боклащук – президент ГО «Полтавська обласна федерація шинкіокушнкай та кіокушинкай карате»,
- Оксана Неводнича – тренер-викладач з гірськолижного спорту ДЮСШ ім. О. Бутовського,
- Артем Письмак – тренер-викладач з армспорту Полтавської обласної ДЮСШ «Колос»,
- Шакро Маркарян – тренер-викладач із вільної боротьби Полтавської обласної школи вищої спортивно майстерності,
- Людмила Циганко – тренер-викладач з легкої атлетики Полтавської обласної дитячо-юнацької реабілітаційно-спортивної школи інвалідів,
- Владислав Бугаєвський – тренер-викладач Полтавської обласної федерації баскетболу,
- Ірина Мороз – тренер-викладач ГО «Федерація волейболу Полтавської області»,
- Олександр Михайлик – тренер-викладач з Таеквон-до І.Т.Ф. ДЮСШ ім. О.Бутовського,
- Володимир Пономарьов – тренер-викладач із вільної боротьби КЗ «Полтавська дитячо-юнацька спортивна школа «Полтава».
- Іван Кузьмінський – тренер-викладач Полтавської обласної федерації шашок,
- Юрій Рябенко – тренер-викладач Полтавської обласної федерації шахів.
- Володимир Соколовський - директор КЗ «Полтавська дитячо-юнацька спортивна школа «Полтава»