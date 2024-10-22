Кременчужанка Марія Пилипенко стала чемпіонкою Європи з настільного тенісу серед спортсменів з порушенням слуху, повідомила пресслужба мерії.
З 17 по 20 жовтня в грецькому місті Лутракі відбувся Чемпіонат Європи з настільного тенісу серед спортсменів з порушенням слуху у вікових категоріях U18 та U15. У складі юніорської збірної України взяла участь 15-річна кременчужанка Марія Пилипенко, вихованка тренера Сергія Казаряна.
Марія Пилипенко стала чемпіонкою Європи в одиночному розряді серед дівчат U15. Крім того, вона завоювала бронзову медаль у категорії U18, дійшовши до півфіналу. У змішаному парному розряді спортсменка виборола срібло, поступившись у фіналі українській парі. У жіночому парному розряді Марія також здобула срібну медаль.
Загалом Марія Пилипенко завершила чемпіонат із чотирма нагородами: золотою, двома срібними та бронзовою медалями.
Нагадаємо, у травні Марія отримала стипендію президента України за високі досягнення на всеукраїнських змаганнях.
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