Студенти льотного коледжу презентували книгу «Крізь морок війни. Кременчук» містами України

Протягом минулого тижня студенти Кременчуцького льотного коледжу ХНУВС разом з завідувачкою відділення дозвілля Тетяною Булат проїхали містами України, щоб розповісти про проєкт Творчої спілки журналістів Кременчуччини НСЖУ «Крізь морок війни. Кременчук»
Головна мета заходу — познайомити українців з льотним коледжем й сучасною літературою, присвяченою російсько-українській війні. Такої літератури зараз не багато, але у Кременчуці вийшла вже третя частина творчого проєкту. Те, що написано у книгах, стосується не тільки Кременчука, але й всієї України, яка переживає біль війни.
Про книги й те, як їх зустрічали в різних містах України «Кременчуцькому Телеграфу» розповіла завідувачка відділення дозвілля Кременчуцького льотного коледжу ХНУВС, заступниця голови спілки журналістів Кременчуччини Тетяна Булат:
Пані Тетяна розповіла, що за тиждень вони побували у чотирьох містах: Вінниці, Хмельницькому, Івано-Франківську та Києві. Всюди їх приймали тепло й з цікавістю слухали інформацію про творчий проєкт, який розповідає про сучасну війну.
Крім того, в рамках візитів студенти презентували своє рідне місто й льотний коледж та професії, яким навчають у закладі. Вероніка Капустинська розповіла про РЕБ та Авіоніку, Володимир Кравченко — про БпЛА й ТА, Маргарита Капцевич — про механіків і пілотів.
З гордістю вони розповідали про навчальний заклад, про заходи, які відбуваються, та про художню самодіяльність, якою може займатися кожен бажаючий.
Всіх, хто зацікавився, запросили в коледж на навчання.
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