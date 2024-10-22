Студенти льотного коледжу презентували книгу «Крізь морок війни. Кременчук» містами України

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 80

Головна мета заходу — познайомити українців з льотним коледжем й сучасною літературою, присвяченою російсько-українській війні. Такої літератури зараз не багато, але у Кременчуці вийшла вже третя частина творчого проєкту. Те, що написано у книгах, стосується не тільки Кременчука, але й всієї України, яка переживає біль війни.

Про книги й те, як їх зустрічали в різних містах України «Кременчуцькому Телеграфу» розповіла завідувачка відділення дозвілля Кременчуцького льотного коледжу ХНУВС, заступниця голови спілки журналістів Кременчуччини Тетяна Булат:

— Ідейний натхненник проєкту «Крізь морок війни. Кременчук» — голова Творчої спілки журналістів Володимир Шевченко. Перша книга об’єднала 12 авторів, які написали про те, як для них почалася війна. Після презентації проєктом зацікавилися інші літератори і наступного року побачила світ книга друга. В ній вже було 20 авторів. 25 вересня, до дня народження міста Кременчук була видана й презентована третя книга. В цій книзі душевний біль переселенців, історії життя тих, хто був за «руський мир», волонтерська робота та багато іншого. До речі, книга стала лауреатом загальнонаціонального конкурсу «Українська мова — мова єднання», який проходив у м. Одеса.

Пані Тетяна розповіла, що за тиждень вони побували у чотирьох містах: Вінниці, Хмельницькому, Івано-Франківську та Києві. Всюди їх приймали тепло й з цікавістю слухали інформацію про творчий проєкт, який розповідає про сучасну війну.

— Дуже цінно, коли про свої почуття розповідає молодь. Здається, це сприймається зовсім по-іншому. Вони такі щирі, не соромляться показати свої емоції, навіть сльози, з великим болем говорять про війну, про втрати. Саме вони розповідали про трагедію з «Амстором», про Каховську ГЕС, про Героїв України з Кременчука, один з яких — Олег Гегечкорі, вчився в нашому коледжі й загинув… На жаль, загиблих в коледжі — 15 пілотів. Це військові пілоти. Їх пам’ять, а також пам’ять всіх загиблих на війні воїнів вшанували хвилиною мовчання, — розповіла Тетяна Булат.

Крім того, в рамках візитів студенти презентували своє рідне місто й льотний коледж та професії, яким навчають у закладі. Вероніка Капустинська розповіла про РЕБ та Авіоніку, Володимир Кравченко — про БпЛА й ТА, Маргарита Капцевич — про механіків і пілотів.

З гордістю вони розповідали про навчальний заклад, про заходи, які відбуваються, та про художню самодіяльність, якою може займатися кожен бажаючий.

Всіх, хто зацікавився, запросили в коледж на навчання.