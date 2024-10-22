На російсько-українській війні загинув військовий з Кременчука Олексій Мальований, який після трансплантації потрапив під Бахмут

На російсько-українській війні загинув військовий з Кременчука Олексій Мальований.
Олексій навчався у 19 школі та закінчив Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського.
Боєць з позивним Капрал у перший день повномасштабного наступу став на захист України з діагнозом онкологія. Він пережив трансплантацію, а через три місяці потрапив до Бахмуту.
— Ти був справжнім козаком друже Капрал. Пам’ятаю, як відновлював звʼязок на Дачах, хоч і казали про обстріли, фпв, мавіки… Просили перечекати, казали не поспішати, а все одно чуємо по рації:
— Їду, зустрічайте …
Під приходами та жужалками все зробив, посидів трохи, випили разом кави:
— Може пересидиш, нехай стихне, по сірому підеш.
— Та ні піду, на КП, там всього один залишився…
Мав за честь воювати поряд, — поділився спогадами побратим Іван Балацький.
— На фронте, в бою, с оружием в руках пал один из самых старых и истинных «апейроновцев» Олексій Мальований. Человек, который прожил жизнь, полную вызовов.
Он преодолел тяжелую форму рака и победил. Добровольцем пошел на фронт и ушел — непобежденным. В ходе борьбы с болезнью Леша в истинном смысле обрел себя.
Из сомневающегося, ранимого человека он буквально стал прямым, спокойным, надежным, как стена, и мудрым, как даос. Это тот случай, когда за жизнь человеку можно ставить Зачет с большой буквы. Видимо, сдав экзамен, он понадобился Богу для новых побед, там, где за нас бьются ангелы, — написав на своїй сторінці у фейсбуці блогер Олексій Арестович.
Прощання з Олексієм Мальованим відбудеться 23 жовтня об 11.00 у Міському палаці культури Кременчука.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним і близьким військовослужбовця.
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