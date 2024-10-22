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Кременчук, Воїни світла, Війна

На російсько-українській війні загинув військовий з Кременчука Олексій Мальований, який після трансплантації потрапив під Бахмут

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 525

Прощання відбудеться завтра

На російсько-українській війні загинув військовий з Кременчука Олексій Мальований.

Олексій навчався у 19 школі та закінчив Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського.

Боєць з позивним Капрал у перший день повномасштабного наступу став на захист України з діагнозом онкологія. Він пережив трансплантацію, а через три місяці потрапив до Бахмуту.

— Ти був справжнім козаком друже Капрал. Пам’ятаю, як відновлював звʼязок на Дачах, хоч і казали про обстріли, фпв, мавіки… Просили перечекати, казали не поспішати, а все одно чуємо по рації:

— Їду, зустрічайте …

Під приходами та жужалками все зробив, посидів трохи, випили разом кави:

— Може пересидиш, нехай стихне, по сірому підеш.

— Та ні піду, на КП, там всього один залишився…

Мав за честь воювати поряд, — поділився спогадами побратим Іван Балацький.

— Друже, Льош, Олексій Мальований … Найлюдяніший, добрий, чесний. Завжди приходив на допомогу іншим. Ти був взірцем для інших, — додала волонтерка Марина Пилипенко.

— На фронте, в бою, с оружием в руках пал один из самых старых и истинных «апейроновцев» Олексій Мальований. Человек, который прожил жизнь, полную вызовов.

Он преодолел тяжелую форму рака и победил. Добровольцем пошел на фронт и ушел — непобежденным. В ходе борьбы с болезнью Леша в истинном смысле обрел себя.

Из сомневающегося, ранимого человека он буквально стал прямым, спокойным, надежным, как стена, и мудрым, как даос. Это тот случай, когда за жизнь человеку можно ставить Зачет с большой буквы. Видимо, сдав экзамен, он понадобился Богу для новых побед, там, где за нас бьются ангелы, — написав на своїй сторінці у фейсбуці блогер Олексій Арестович.

Прощання з Олексієм Мальованим відбудеться 23 жовтня об 11.00 у Міському палаці культури Кременчука.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним і близьким військовослужбовця.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
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