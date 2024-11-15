Двох кременчужан та міністерку оборони Чехії нагородили почесним знаком «За заслуги перед містом»

Сьогодні, 10:47 Переглядів: 145

Зокрема, нагородження чиновниці з Чехії ініціював директор Кременчуцького шпиталю Микола Литвиненко за постійну допомогу та підтримку медзакладу

Сьогодні, 15 листопада, на засіданні сесії Кременчуцької міськради мер міста Віталій Малецький вручив нагрудні знаки «За заслуги перед містом» двом жителям міста та міністерці оборони Чехії, передає кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

Зокрема, нагородити чеську міністерку Яну Чернохову запропонував керівник Кременчуцького обласного шпиталю для ветеранів війни Микола Литвиненко. У сесійній залі він розповів, що пані Чернохова від початку війни постійно допомагає та підтримує медзаклад — щомісяця до шпиталю приїжджає машина з Чехії із допомогою. Пропозицію Литвиненка депутати підтримали. Мер міста передав Литвиненку нагрудний знак і попросив відправити його міністерці оборони Чехії.

Також за багаторічну сумлінну працю та особистий внесок у розвиток міста нагрудні знаки вручили:

Олені Діденко, художньому керівнику Кременчуцького міського палацу культури;

Анатолію Сербіну, письменнику, громадському діячу, члену Національної спілки журналістів України.