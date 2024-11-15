Після ДТП загинув депутат Полтавської обласної ради V, VI, VII скликання Ігор Сірик

Помер депутат Полтавської обласної ради Ігор Сірик. Про це 14 листопада повідомили на сайті облради.

Ігор Володимирович був обраний депутатом Полтавської обласної ради трьох скликань: п’ятого (2006-2010 роки), шостого (2010-2015 роки) та сьомого (2015-2020 роки). Протягом останнього скликання він очолював постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку.

Відомо, що власник компанії Novos Development Group потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. На момент аварії Ігореві Сірику було 55 років. Після ДТП лікарі боролися за життя полтавця, проте травми стали смертельними.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.

Нагадаємо, нещодавно у ДТП загинув ексдепутат Полтавської облради Сергій Мамоян.