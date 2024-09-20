Депутат Кременчуцької міської ради Геннадій Іванян став заслуженим працівником фізичної культури і спорту

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 176 Коментарів: 1

18 вересня Президент України підписав Указ №635/2024 про відзначення державними нагородами членів національної збірної команди України, які брали участь у XVII літніх Паралімпійських іграх у Парижі.

Зокрема, звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України» за високі спортивні досягнення, самовідданість та волю до перемоги отримав депутат Кременчуцької міської ради Геннадій Іванян, особистий тренер паралімпійця Єгора Дементьєва. Хоча нині Дементьєв представляє Донецьку область, кременчужанин залишається його тренером.

Геннадій Іванян також є Головою Федерації велоспорту у Полтавській області.