Найбільше подорожчали свинина та цукор: як змінилися ціни на Кременчуччині за минулий тиждень

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 133

Подорожчання яєць майже припинилося після того, як їхня середня ціна зросла до майже 80 грн за десяток, а картопля почала дешевшати

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торгівельних закладах району станом на 28 листопада. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

За останній тиждень на Кременчуччині найбільше подорожчали свинина та цукор, а картопля, морква та цибуля почали дешевшати. Подорожчання яєць майже припинилося після того, як їх середня ціна зросла до майже 80 грн за десяток. Після зростання цін на автомобільне пальне позаминулого тижня, на тижні, що мину ціни на дизельне пальне та автогаз помітно знизилися.

Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому, не всі харчові продукти підпадають під цей моніторинг.

Згідно з інформацією Держпродспоживслужби за минулий тиждень

подорожчали:

свинина — на 5,00 грн за кг;

цукор — на 2,60 грн за кг;

крупа гречана — на 0,80 грн за кг;

яйця — на 0,50 грн за десяток;

буряк — на 0,41 грн за кг;

олія соняшникова — на 0,25 грн за літр.

подешевшали:

картопля — на 1,30 грн за кг;

морква — на 0,94 грн за кг;

цибуля ріпчаста — на 0,48 грн за кг;

дизельне пальне — на 1,50 грн за літр;

автогаз — на 0,41 грн за літр.

У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» щотижня публікує моніторинг цін на соціально значущі товари.