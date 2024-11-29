Україна повернула тіла ще 502-х полеглих на фронті захисників

До України повернули тіла 502-х загиблих на фронті захисників. Про це інформують у пресслужбі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Це стало можливим завдяки проведеним репатріаційним заходам.
Воювали загиблі захисники на різних напрямках. Привезли полеглих воїнів:
Тіла військових передадуть правоохоронним органам для проведення судово-медичних експертиз, аби встановити їхні особи. Далі захисників передадуть їхнім родинам для гідного поховання.
Нагадаємо, на початку листопада до України повернули ще 563 тіла загиблих захисників.
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