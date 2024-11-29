Україна повернула тіла ще 502-х полеглих на фронті захисників

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 368

Загинули військовослужбовці на різних напрямках під час виконання бойових завдань

До України повернули тіла 502-х загиблих на фронті захисників. Про це інформують у пресслужбі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Це стало можливим завдяки проведеним репатріаційним заходам.

Воювали загиблі захисники на різних напрямках. Привезли полеглих воїнів:

397 з Донецького напрямку;

24 з Луганського напрямку;

64 із Запорізького напрямку;

17 з моргів на території РФ.

Тіла військових передадуть правоохоронним органам для проведення судово-медичних експертиз, аби встановити їхні особи. Далі захисників передадуть їхнім родинам для гідного поховання.

Нагадаємо, на початку листопада до України повернули ще 563 тіла загиблих захисників.



