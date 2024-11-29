Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук

У Кременчуці вирішуватимуть питання безбар'єрності житлового фонду та усієї інфраструктури

Сьогодні, 13:34 Переглядів: 163

 

Із відповідним запитом під час сесії виступив депутат Олександр Березянський

На засіданні сесії Кременчуцької міськради 29 листопада обговорювали питання доступності й безбар'єрності для військових, які пересуваються на кріслах колісних. Із відповідним запитом виступив депутат Олександр Березянський.

Він повідомив, що наразі у місті регулярно піднімаються питання щодо встановлення пандусів біля магазинів, комерційних магазинів, об’єктів, закладів громадського харчування. За його словами, це важливі ініціативи для створення комфортного міського середовища. Проте у цьому питанні особливу увагу треба звернути на нагальніші потреби, а саме забезпечення належних умов для захисників, які внаслідок отриманих поранень змушені пересуватися у кріслах колісних. 

 

На жаль, кількість військових, які пересуваються на таких кріслах щодня зростає, тому, на думку депутата Березянського, місто має діяти на випередження і вже зараз забезпечити комфортні умови пересування тим, хто захищає Україну ціною власного здоров’я. 

Депутат заявив, що наразі й житловий фонд Кременчука, місця загального користування, пішохідні зони потребують додаткового облаштування та покращення дорожнього покриття на вулицях та у дворах міста. Також, за словами Березянського, варто провести аудит доступності міської інфраструктури для пересування на кріслах колісних, розробити карту доступних маршрутів з урахуванням потреб військовослужбовців, а також облаштувати усі пішохідні переходи спеціальними з'їздами для крісел.

Міський голова Віталій Малецький таку ініціативу підтримав і повідомив, що у департаменту соцзахисту уже є багато напрацювань із цього питання. Крім того, за словами Малецького відповідну роботу у цьому плані має провести й шляхове ремонтно-будівельне управління.

— А то у нас біля ЦНАПу, якихось адміністративних об'єктів, виконкому, на центральних перехрестях з'їзди є, а далі, на жаль, поки що цей процес не так швидко рухається, — сказав мер.

Нагадаємо, Полтавська область увійшла в десятку областей щодо реалізації заходів у рамках стратегії із забезпечення безбар'єрного простору.

Також раніше ми писали про те, як забезпечена безбар'єрність і доступність до укриттів у різних закладах Кременчука.

1
Автор: Яна Гудзь
Теги: крісла колісні пандус безбар'єрність військові доступність
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 45 від 7 листопада 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 44 від 31 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 43 від 24 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 42 від 17 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 41 від 10 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх