У Кременчуці вирішуватимуть питання безбар'єрності житлового фонду та усієї інфраструктури

Сьогодні, 13:34 Переглядів: 163

На засіданні сесії Кременчуцької міськради 29 листопада обговорювали питання доступності й безбар'єрності для військових, які пересуваються на кріслах колісних. Із відповідним запитом виступив депутат Олександр Березянський.

Він повідомив, що наразі у місті регулярно піднімаються питання щодо встановлення пандусів біля магазинів, комерційних магазинів, об’єктів, закладів громадського харчування. За його словами, це важливі ініціативи для створення комфортного міського середовища. Проте у цьому питанні особливу увагу треба звернути на нагальніші потреби, а саме забезпечення належних умов для захисників, які внаслідок отриманих поранень змушені пересуватися у кріслах колісних.

На жаль, кількість військових, які пересуваються на таких кріслах щодня зростає, тому, на думку депутата Березянського, місто має діяти на випередження і вже зараз забезпечити комфортні умови пересування тим, хто захищає Україну ціною власного здоров’я.

Депутат заявив, що наразі й житловий фонд Кременчука, місця загального користування, пішохідні зони потребують додаткового облаштування та покращення дорожнього покриття на вулицях та у дворах міста. Також, за словами Березянського, варто провести аудит доступності міської інфраструктури для пересування на кріслах колісних, розробити карту доступних маршрутів з урахуванням потреб військовослужбовців, а також облаштувати усі пішохідні переходи спеціальними з'їздами для крісел.

Міський голова Віталій Малецький таку ініціативу підтримав і повідомив, що у департаменту соцзахисту уже є багато напрацювань із цього питання. Крім того, за словами Малецького відповідну роботу у цьому плані має провести й шляхове ремонтно-будівельне управління.

— А то у нас біля ЦНАПу, якихось адміністративних об'єктів, виконкому, на центральних перехрестях з'їзди є, а далі, на жаль, поки що цей процес не так швидко рухається, — сказав мер.

Нагадаємо, Полтавська область увійшла в десятку областей щодо реалізації заходів у рамках стратегії із забезпечення безбар'єрного простору.

Також раніше ми писали про те, як забезпечена безбар'єрність і доступність до укриттів у різних закладах Кременчука.