Фотофакт: у сквері Бабаєва монтують новорічну ілюмінацію

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 193

Комунальники продовжують прикрашати центр міста до різдвяних свят. У сквері Бабаєва на фонтані вже змонтували новорічний водограй, тепер розвішують ілюмінацію на алеї.

Нагадаємо, цьогоріч на площі Перемоги новорічну ялинку почали монтувати 11 листопада. Завершити її монтаж та прикрашання площі до новорічно-різдвяних свят планують до 5 грудня.

Також із 1 грудня на площі Перемоги у Кременчуці запрацює ковзанка.