Директора дитячої художньої школи Андрія Родіна нагородили почесним знаком «За заслуги перед містом»

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Андрій Родін пообіцяв і надалі сприяти культурному та мистецькому розвитку Кремнечука

Директор Кременчуцької дитячої художньої школи Андрій Родін отримав почесний знак «За заслуги перед містом». Вручив нагороду міський голова Віталій Малецький під час засідання сесії Кременчуцької міської ради 29 листопада.

Крім очолювання художньої школи, Андрій Ігорьович є автором навчально-методичних посібників із живопису, головою творчого обʼєднання молодих художників «Зелений острів», учасником українських та міжнародних художніх виставок, автором та виконавцем архітектурних та дизайн-проєктів закладів Кременчука та області.

Нагрудний знак пану Родіну вручили за багаторічне віддане служіння національній культурі, збереження традицій народного мистецтва, примноження духовних надбань українського народу, сумлінну працю на користь територіальної громади, особистий внесок у розвиток Кременчука та активну громадську позицію.

Після вручення відзнаки Андрій Родін подякував міському голові і депутатам за високу оцінку своєї праці і запевнив, що й надалі працюватиме задля розвитку української культури і мистецтва та усього Кременчука.

Нагадаємо, на засіданні минулої сесії Кременчуцької міськради почесним знаком «За заслуги перед містом» нагородили Олену Діденко, (художнього керівника Кременчуцького міського палацу культури), Анатолія Сербіна (письменника, громадського діяча, члена Національної спілки журналістів України) та Яну Чернохову (міністерку оборони Чехії).