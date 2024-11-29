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Освіта, Полтавщина

Цьогоріч зимові канікули для школярів Полтавщини триватимуть від 2 до 6 тижнів — у Кременчуці найкоротші

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 849

 

Коли у якій громаді школярі Полтавщини підуть на зимові канікули

Цьогоріч зимові канікули для школярів Полтавщини триватимуть від двох до шести тижнів, залежно від громади. Освітні заклади вже визначилися з термінами відпочинку. Про це у телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Канікули до двох тижнів:

  • 23 грудня – 5 січня: Котелевська громада.
  • 25 грудня – 7 січня: Лохвицька громада.
  • 30 грудня – 12 січня: Великосорочинська, Градизька, Диканська, Зіньківська, Краснолуцька, Кременчуцька та Пришибська громади.
  • 21 грудня – 5 січня: Пирятинська громада.
  • 30 грудня – 14 січня: Ромоданівська громада.

Канікули до трьох тижнів:

  • 27 грудня – 12 січня: Заводська громада.
  • 30 грудня – 15 січня: Оболонська громада.
  • 23 грудня – 12 січня: Терешківська громада.
  • 30 грудня – 19 січня: Білицька, Опішнянська громади.
  • 28 грудня – 19 січня: Петрівсько-Роменська громада.

Довший відпочинок:

  • 30 грудня – 24 січня (26 днів): Великобагачанська громада.
  • 30 грудня – 26 січня (28 днів): Оржицька громада.
  • 23 грудня – 19 січня (місяць): Драбинівська громада.
  • 2 грудня – 12 січня (42 дні): Нехворощанська громада.
  • 30 грудня – 3 лютого (35 днів): Великорублівська громада.

Громади з різними термінами канікул:

  • Глобинська, Гребінківська, Кам’янопотоківська, Лютенська, Михайлівська, Решетилівська, Хорольська, Щербанівська.

Тривалість канікул залежить від освітніх рішень кожної громади, що враховують погодні умови, енергозабезпечення та інші місцеві фактори.

Нагадаємо, що осінні канікули у кременчуцьких школярів тривали з 28 жовтня до 3 листопада.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: канікули
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