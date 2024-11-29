Цьогоріч зимові канікули для школярів Полтавщини триватимуть від 2 до 6 тижнів — у Кременчуці найкоротші
Сьогодні, 12:02
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Коли у якій громаді школярі Полтавщини підуть на зимові канікули
Цьогоріч зимові канікули для школярів Полтавщини триватимуть від двох до шести тижнів, залежно від громади. Освітні заклади вже визначилися з термінами відпочинку. Про це у телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
Канікули до двох тижнів:
- 23 грудня – 5 січня: Котелевська громада.
- 25 грудня – 7 січня: Лохвицька громада.
- 30 грудня – 12 січня: Великосорочинська, Градизька, Диканська, Зіньківська, Краснолуцька, Кременчуцька та Пришибська громади.
- 21 грудня – 5 січня: Пирятинська громада.
- 30 грудня – 14 січня: Ромоданівська громада.
Канікули до трьох тижнів:
- 27 грудня – 12 січня: Заводська громада.
- 30 грудня – 15 січня: Оболонська громада.
- 23 грудня – 12 січня: Терешківська громада.
- 30 грудня – 19 січня: Білицька, Опішнянська громади.
- 28 грудня – 19 січня: Петрівсько-Роменська громада.
Довший відпочинок:
- 30 грудня – 24 січня (26 днів): Великобагачанська громада.
- 30 грудня – 26 січня (28 днів): Оржицька громада.
- 23 грудня – 19 січня (місяць): Драбинівська громада.
- 2 грудня – 12 січня (42 дні): Нехворощанська громада.
- 30 грудня – 3 лютого (35 днів): Великорублівська громада.
Громади з різними термінами канікул:
- Глобинська, Гребінківська, Кам’янопотоківська, Лютенська, Михайлівська, Решетилівська, Хорольська, Щербанівська.
Тривалість канікул залежить від освітніх рішень кожної громади, що враховують погодні умови, енергозабезпечення та інші місцеві фактори.
Нагадаємо, що осінні канікули у кременчуцьких школярів тривали з 28 жовтня до 3 листопада.
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