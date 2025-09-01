«Харчоблок запустимо у наступному році»: очільник області Когут подивися, де харчуються студенти КГТА

Сьогодні, 17:33 Переглядів: 181

У закладі працює також сучасний інтерактивний тир, де викладають дисципліну «Захист України»

Сьогодні, 1 вересня, під час візиту у Кременчуцьку гуманітарно-технологічну академію керівник Полтавської ОВА Володимир Когут познайомився з навчальним закладом. Директорка академії Леся Крупіна показала, чим пишається заклад, та розповіла про нововведення, які впровадили в закладі освіти.

Очільник обладміністрації відвідав кабінет, де викладається предмет «Захист України», обладнаний сучасним інтерактивним тиром, де здобувачі освіти відпрацьовують влучність стрільби. Володимир Когут порадив адміністрації академії сконтактувати з 3-ю штурмовою бригадою, яка впроваджує програму базової військової підготовки для студентів.

— Це гарна можливість пройти вишкіл під наглядом бойових офіцерів з досвідом.

Голові Полтавщини також показали їдальню, де наразі проводиться ремонт, й тимчасово обладнаний для харчування спортзал. До того ж познайомили з програмою здорового харчування, за якою харчуються в академії, ініційовано першою леді Оленою Зеленською.

— Сподіваюсь, до початку наступного навчального року харчоблок буде введений в експлуатацію. 11 млн опрацьовуємо до кінця 2025 року і майже 16 млн грн в 2026 році, — сказала Л.Крупіна

Справжньою гордістю академії є духовий оркестр «Роксолана», лабораторія «Мультисенсорний підхід в освіті», а також обладнане з урахуванням інклюзивного підходу укриття — їх також відвідав очільник ОВА.

Нагадаємо, сьогодні керівник ПОВА Володимир Когут привітав кременчуцьких студентів з Днем знань.