«Харчоблок запустимо у наступному році»: очільник області Когут подивися, де харчуються студенти КГТА

Сьогодні, 1 вересня, під час візиту у Кременчуцьку гуманітарно-технологічну академію керівник Полтавської ОВА Володимир Когут познайомився з навчальним закладом. Директорка академії Леся Крупіна показала, чим пишається заклад, та розповіла про нововведення, які впровадили в закладі освіти.
Очільник обладміністрації відвідав кабінет, де викладається предмет «Захист України», обладнаний сучасним інтерактивним тиром, де здобувачі освіти відпрацьовують влучність стрільби. Володимир Когут порадив адміністрації академії сконтактувати з 3-ю штурмовою бригадою, яка впроваджує програму базової військової підготовки для студентів.
Голові Полтавщини також показали їдальню, де наразі проводиться ремонт, й тимчасово обладнаний для харчування спортзал. До того ж познайомили з програмою здорового харчування, за якою харчуються в академії, ініційовано першою леді Оленою Зеленською.
Справжньою гордістю академії є духовий оркестр «Роксолана», лабораторія «Мультисенсорний підхід в освіті», а також обладнане з урахуванням інклюзивного підходу укриття — їх також відвідав очільник ОВА.
Нагадаємо, сьогодні керівник ПОВА Володимир Когут привітав кременчуцьких студентів з Днем знань.
