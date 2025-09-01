Керівник ПОВА Володимир Когут привітав кременчуцьких студентів з Днем знань

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 126

«Якщо в тебе є ціль, є мрія — в тебе буде дійсно результат», — Володимир Когут

Сьогодні, 1 вересня, в рамках робочого візиту до Кременчука, виконувач обов’язків начальника обласної військової адміністрації Володимир Когут відвідав Кременчуцьку гуманітарно-технологічну академію.

Володимир Когут звернувся до здобувачів освіти КГТА, привітав їх з Днем знань й побачав впевнено йти до своєї мети:

— Я сердечно вітаю вас з 1 вересня. Хочу побажати міцного здоров’я і ніколи не здаватися. Треба йти і прикладати зусилля, мріяти. Мріяти навіть про неможливе, щоб воно стало реальністю. Повірте мені, завдяки цьому ви можете отримати омріяне. На своєму прикладі точно скажу, що це можливо. Неважливо хто ти, звідки ти. Головне, якщо в тебе є ціль, є мрія — в тебе буде дійсно результат.

Керівник області також побував на зустрічі з ветераном війни, підполковником Нацгвардії, кавалером ордена «За мужність» ІІІ ступеню Євгеном Сербіним, яка відбулася в рамках нового проєкту «Діалоги мужності».

Він привітав ветерана й подякував за участь у важливому проєкті, який спрямований на патріотичне виховання молоді.