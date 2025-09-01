Керівник ПОВА Володимир Когут привітав кременчуцьких студентів з Днем знань

Сьогодні, 1 вересня, в рамках робочого візиту до Кременчука, виконувач обов’язків начальника обласної військової адміністрації Володимир Когут відвідав Кременчуцьку гуманітарно-технологічну академію.
Володимир Когут звернувся до здобувачів освіти КГТА, привітав їх з Днем знань й побачав впевнено йти до своєї мети:
Керівник області також побував на зустрічі з ветераном війни, підполковником Нацгвардії, кавалером ордена «За мужність» ІІІ ступеню Євгеном Сербіним, яка відбулася в рамках нового проєкту «Діалоги мужності».
Він привітав ветерана й подякував за участь у важливому проєкті, який спрямований на патріотичне виховання молоді.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.