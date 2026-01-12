Микола Корецький
Кременчук, Освіта

Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія готуватиме магістрів з освітніх наук

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 185

Випускники зможуть працювати директорами закладів освіти, заступниками та методистами

У Кременчуці в гуманітарно-технологічній академії відкривають магістратуру за спеціальністю «Управління закладом освіти». Відповідну ліцензію заклад отримав 8 січня відповідно до наказу Міністерства освіти і науки. Про це вказано у Реєстрі суб'єктів освітньої діяльності.

Магістерська програма належить до галузі знань 01 «Освіта / Педагогіка» та спеціальності 011 «Освітні науки», розповіли у Полтавській обласній військовій адміністрації. Йдеться про фахівців, здатних керувати закладами в умовах децентралізації, цифровізації та освітніх реформ.

Мета освітньо-професійної програми — підготовка керівних кадрів, які зможуть:

  • управляти закладами освіти;
  • впроваджувати інновації;
  • забезпечувати якість освітнього процесу;
  • працювати в умовах реформ, зокрема Нової української школи та автономії закладів.

Після завершення навчання випускники зможуть обіймати, зокрема, такі посади:

  • директор або заступник директора закладу освіти;
  • керівник дошкільного чи позашкільного закладу;
  • начальник відділу у сфері освіти;
  • завідувач навчального відділу;
  • методист, інспектор з навчальної роботи, викладач.

Наголошують, що програма відповідає профілю академії, є затребуваною на ринку праці та дозволяє ефективно використовувати кадрові й матеріальні ресурси закладу.

Нагадаємо, у грудні 2024 року депутати Полтавської обласної ради ухвалили рішення про зміну типу й найменування обласного коледжу «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка» Полтавської обласної ради. 

Із назви нарешті офіційно прибрали ім’я радянського педагога Антона Макаренка, а також змінили тип закладу освіти — замість коледжу він тепер офіційно став академією. Як раніше розповідала «Телеграфу» очільниця закладу Леся Крупіна, статус академії надає закладу освіти право на відкриття ліцензії для здобуття освітнього ступеня магістра. Також педагоги закладу матимуть можливість отримати і вчений ступінь.

