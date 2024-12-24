«Це історична подія і великі можливості для подальшого розвитку»: облрада змінила тип і назву колишнього педколеджу

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 378

Сьогодні, 24 грудня, депутати Полтавської обласної ради ухвалили рішення про зміну типу й найменування обласного коледжу «Кременчуцька

гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка» Полтавської обласної ради.

Із назви нарешті офіційно прибрали ім’я радянського педагога Антона Макаренка, а також змінили тип закладу освіти — замість коледжу він тепер офіційно став академією.

Рішення щодо назви та типу закладу освіти підтримала більшість депутатів — 55 осіб проголосували «за». Проти виступили 2 депутати, 3 від голосування утрималися, ще 17 не голосували взагалі.

Варто також зазначити, що таке рішення у більшості не підтримали депутати від фракції «За майбутнє», до складу якої входять заступники Кременчуцького міського голови Ольга Усанова, Руслан Проценко, Іван Москалик та інші кременчуцькі можновладці. Від цієї фракції «за» проголосував лише один депутат.

Журналісти «Кременчуцького Телеграфа» поцікавилися у керівниці академії Лесі Крупіної, які зміни це принесе для закладу освіти.

— Це дійсно історична подія для нас, для усього колективу педагогів та здобувачів освіти. Це ніби подарунок напередодні Різдва. Ми з гідністю пройшли усі етапи розгляду цього питання, зокрема й публічне обговорення. Але ми всі дуже раді отримати таку позитивну оцінку нашої діяльності, — прокоментувала пані Леся.

За її словами, тепер перед закладом освіти відкривається більше можливостей для подальшого розвитку.

Зокрема, статус академії надає закладу освіти право на відкриття ліцензії для здобуття освітнього ступеня магістра. Також педагоги закладу матимуть можливість отримати і вчений ступінь.

— Але усі ці нові можливості не означають, що ми відразу станемо, скажімо, відкривати ту ж саму ліцензую на магістра, — розповідає Крупіна. — Це дуже велика відповідальність, і до цього етапу ми маємо відповідно підготуватися. Зокрема оцінити свою матеріально-технічну базу і кадрову складову, а також проаналізувати демографічну ситуацію. Адже ми не єдиний заклад освіти в регіоні, у якому можна навчатися на магістратурі. Тому поступово будемо рухатися вперед.

Леся Крупіна додає: заклад освіти завжди намагається відповідати потребам часу, зокрема нині, в умовах воєнного стану. Тож і надалі працюватимуть задля підготовки достойних фахівців, які будуть змінювати та розвивати Україну на краще.

Що передувало

Питання про зміну типу гуманітарно-технологічної академії цьогоріч викликало гострі суперечки, заперечення та протистояння у Кременчуці, до яких долучився Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського.

Зокрема у жовтні на сесії Кременчуцької міської ради депутати ухвалили звернення до Міносвіти, Полтавської ОВА та Полтавської облради щодо доцільності створення академії. Ініціював тоді звернення ректор КрНУ Михайло Загірняк. За його думкою, у назві закладу є розбіжності — коледж не може бути одночасно й академією.

Згодом питання типу академії обговорили і під час виїзного засідання постійної депутатської комісії Полтавської обласної ради з питань освіти, науки та культури.