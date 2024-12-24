Які строки повторних оглядів для осіб з інвалідністю встановили у рамках реформи МСЕК — оцінювання функціонування

Сьогодні, 16:02 Переглядів: 201

У військовослужбовців, працівників поліції та СБУ статус інвалідності залишається чинним на період проходження військової служби та протягом 60 днів після звільнення

З 1 січня 2025 року замість медико-соціальної експертизи запрацює цифровізована система оцінювання повсякденного функціонування людини на базі багатопрофільних лікарень. У зв’язку з цим до Міністерства охорони здоров’я від громадян надходить багато питань щодо проходження даних оглядів, строків повторних оглядів та документів, які необхідні для цього.

Про це йдеться в «Судово-юридичній газеті». У МОЗ запевнили, що терміни повторних оглядів у межах оцінювання функціонування будуть чітко визначені.

Для осіб, які вже мають статус інвалідності:

повторний огляд здійснюватиметься відповідно до строків, зазначених у попередньому рішенні МСЕК.

Для тих, кому інвалідність встановлена безстроково:

повторного оцінювання проходити не потрібно, проте, якщо виникне така необхідність через погіршення стану здоров’я, то можна звернутись до лікаря й отримати від нього направлення на оцінювання.

Якщо строк повторного огляду припадає на січень — червень 2025 року:

термін повторного огляду продовжено на 6 місяців від початку впровадження оцінювання функціонування, як і відповідні права, виплати та гарантії.

Наприклад, якщо повторний огляд було визначено на 10 березня 2025 року, то строк для проходження подовжено до 30 червня 2025 року. Щоб пройти повторний огляд, необхідно буде звернутися до профільного лікуючого лікаря, який сформує направлення на оцінювання. Його будуть проводити експертні команди вже за новими правилами.

Якщо з поважних причин не вдалося пройти повторний огляд у 2022–2024 роках, відповідно до чинного законодавства, необхідно здійснити огляд та оцінювання у такі строки:

для чоловіків віком 25–60 років із 2 або 3 групою інвалідності — до 1 листопада 2025 року;

для інших категорій пацієнтів — до 1 квітня 2026 року.

Винятки, які унеможливлюють проходження повторного огляду:

люди, які перебувають на територіях, де ведуться бойові дії, або на тимчасово окупованих територіях;

пацієнти з важкими порушеннями функцій організму (відсутність кінцівки чи парного органу, глухота, сліпота, онкологічні чи психічні захворювання);

важкими порушеннями функцій організму (відсутність кінцівки чи парного органу, глухота, сліпота, онкологічні чи психічні захворювання); чинні військовослужбовці, працівники поліції та СБУ — їхній статус інвалідності залишається чинним на період проходження військової служби та протягом 60 днів після звільнення.

Якщо документи вже подано до МСЕК і засідання заплановано на 2025 рік:

у такому випадку справу буде передано до визначеного медичного закладу, де працюватимуть експертні команди. Розгляд відбудеться в запланований день, але за новою адресою, про яку пацієнтів повідомлять заздалегідь.

Рада ухвалила ліквідацію МСЕК: з 2025 року працюватимуть експертні комісії у лікарнях

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» писав про роз’яснення МОЗ, як за новим законом будуть встановлювати групу інвалідності.

Раніше ми писали, що в Україні сформована система з 1348 експертних команд, які замінять МСЕК, яка працюватиме у 286 лікарнях по всій Україні та де вони працюватимуть у Кременчуці.

В Україні сформована система з 1348 експертних команд, які замінять МСЕК: де вони працюватимуть у Кременчуці

22 жовтня цього року Президент України Володимир Зеленський підписав указ про ліквідацію усіх медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) у зв’язку з незаконним отриманням інвалідності деякими чиновниками. Він доручив розробити законопроєкт про ліквідацію та реформування системи МСЕК з 31 грудня 2024 року. 29 жовтня, Верховна Рада ухвалила закон про реформування МСЕК у першому читанні. А 19 грудня закон прийняли в цілому. Він передбачає ліквідовує МСЕК із 2025 року та її заміну експертними комісіями у кластерних і надкластерних лікарнях, які займатимуться оцінюванням повсякденного функціонування особи.