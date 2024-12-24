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Кременчук, Дороги & Дурні

У Кременчуці відновили рух вулицею Шевченка — очевидці

Сьогодні, 15:34 Переглядів: 0

 

Рух вулицею був частково обмежений близько пів року

Сьогодні, 24 грудня, у Кременчуці відновили рух вулицею Шевченка. Про це інформує кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

У минулий четвер, 19 грудня, дорогу почали асфальтувати, а вже сьогодні прибрали усі обмеження для руху транспорту.

 

Ця ділянка дороги була перекрита близько пів року: ремонт тепломагістралі на вулиці розпочали цьогоріч у травні.Завершення робіт «Полтаватеплоенерго» постійно переносило аргументуючи це відсутністю коштівЗакривати теплотрасу почали наприкінці листопада

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Автор: Яна Гудзь Фото: Мирослава Українська
Теги: вулиця Шевченка дорожній рух проїзд
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Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.

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