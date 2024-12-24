Сьогодні, 24 грудня, у Кременчуці відновили рух вулицею Шевченка. Про це інформує кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.
У минулий четвер, 19 грудня, дорогу почали асфальтувати, а вже сьогодні прибрали усі обмеження для руху транспорту.
Ця ділянка дороги була перекрита близько пів року: ремонт тепломагістралі на вулиці розпочали цьогоріч у травні.Завершення робіт «Полтаватеплоенерго» постійно переносило аргументуючи це відсутністю коштів. Закривати теплотрасу почали наприкінці листопада.
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Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.
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