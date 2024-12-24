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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині потяг травмував неповнолітнього хлопця: його госпіталізували

Сьогодні, 15:08 Переглядів: 135

Відомо, що підліток рухався вздовж колії із велосипедом

Сьогодні, 24 грудня, близько 10.00 на залізничній колії у Хорольській громаді потяг травмував неповнолітнього хлопця. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, 15-річний підліток рухався разом із велосипедом вздовж залізничних колій. У цей час його й зачепив локомотив. Травмованого юнака госпіталізували до лікарні для надання медичної допомоги.

Поліція вирішує питання про порушення кримінального провадження за ч. 2 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, якщо такі діяння спричинили потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Усі причини та обставини події з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, на початку вересня на Полтавщині під колесами потяга загинула жінка.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: поїзд колія травматизм
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