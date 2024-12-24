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У Кременчуці оновили організацію дорожнього руху на вулицях Небесної Сотні та Сумській: що змінилося

Сьогодні, 15:02 Переглядів: 93

 

На вулицях мають встановити відповідні дорожні знаки

У Кременчуці оновили організацію дорожнього руху на вулицях Небесної Сотні та Сумській. Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 24 грудня, на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міськради.

Відтепер ділянка дороги по вулиці Небесної Сотні від вулиці Троїцької до вулиці Сумської вважатиметься головною. Так само головною буде і дорога по вулиці Сумській. Ділянка дороги по вулиці Небесної Сотні від вулиці Сумської до вулиці Іллі Ткаченка вважатиметься другорядною.

На зображенні червоним виділена головна дорога, а синім — другорядна.

Таку зміну в організації дорожнього руху запровадили з метою підвищення безпеки дорожнього руху та за рекомендаціями Батальйону патрульної поліції Кременчука.

Далі працівники Кременчуцького підрядного спеціалізованого шляхового ремонтно-будівельного управління мають встановити поблизу доріг відповідні дорожні знаки.

Нагадаємо, від 1 листопада 2024 року на усіх дорогах у містах введені обмеження швидкісного режиму — не більше 50 км/год.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: дорожній рух дорожні знаки
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