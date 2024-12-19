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Здоров'я, Політика

Рада ухвалила ліквідацію МСЕК: з 2025 року працюватимуть експертні комісії у лікарнях

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 153

Голови МСЕК, які працювали до 2025 року, не матимуть права брати участь у новій системі

19 грудня Верховна Рада України прийняла в цілому закон, який ліквідовує медико-санітарні експертні комісії (МСЕК) із 2025 року. Їх замінять експертні комісії у кластерних і надкластерних лікарнях, які займатимуться оцінюванням повсякденного функціонування особи. Про це поінформував народний депутат Ярослав Железняк.

Що зміниться?

Згідно з новим законом №12178, експертні команди формуватимуться з практикуючих лікарів та реабілітологів у багатопрофільних медичних закладах. Команди працюватимуть індивідуально, залежно від потреб пацієнта. Основні функції включають:

  • встановлення групи інвалідності;
  • направлення на додаткові обстеження;
  • планування повторних обстежень;
  • формування електронного висновку.

Оцінювання стану здоров’я зможуть проводити очно, дистанційно, на виїзді або заочно, переглянувши документи.

Які переваги?

Нововведення передбачає:

  • спрощення процедури встановлення інвалідності;
  • цифровізацію процесів;
  • прозорі механізми оскарження рішень;
  • фінансування через Національну службу здоров’я України (НСЗУ).

Також особам із необоротними дефектами або втратою кінцівок групу інвалідності встановлюватимуть безстроково.

Нещодавно в Україні сформували систему з 1348 експертних команд, які замінять МСЕК. Відомо, що на Полтавщині буде створено усього 60 експертних команд за різним профілем. Зокрема:

  • загальнохірургічний — 14;
  • хірургічний — 7;
  • загальний — 7;
  • травматологічний — 8;
  • кардіоневрологічний — 8;
  • офтальмологічний — 6;
  • онкологічний — 2;
  • фтизіатричний — 2;
  • гематологічний — 2;
  • психіатричний — 4.

Є також перелік лікарень, в яких будуть працювати експертні команди за різним профілем. Серед них КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька».

Що відомо про стару систему?

МСЕК критикували за непрозорість і застарілі підходи. Новий закон змінює термінологію: «медико-соціальна експертиза» замінюється на «оцінювання повсякденного функціонування особи».

Голови МСЕК, які працювали до 2025 року, не матимуть права брати участь у новій системі.

Нагадаємо, 22 жовтня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про ліквідацію усіх медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) у зв’язку з незаконним отриманням інвалідності деякими чиновниками. Він доручив розробити законопроєкт про ліквідацію та реформування системи МСЕК з 31 грудня 2024 року. 25 жовтня у Полтавській обласній МСЕК провели обшуки за справою щодо оформлення інвалідностей для ухилення від мобілізації. 29 жовтня, Верховна Рада ухвалила закон про реформування МСЕК, які раніше планували взагалі ліквідувати.




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Автор: Руслана Горгола
Теги: МСЕК МОЗ лікарня інвалідність Верховна Рада
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