Рада ухвалила ліквідацію МСЕК: з 2025 року працюватимуть експертні комісії у лікарнях

19 грудня Верховна Рада України прийняла в цілому закон, який ліквідовує медико-санітарні експертні комісії (МСЕК) із 2025 року. Їх замінять експертні комісії у кластерних і надкластерних лікарнях, які займатимуться оцінюванням повсякденного функціонування особи. Про це поінформував народний депутат Ярослав Железняк.
Згідно з новим законом №12178, експертні команди формуватимуться з практикуючих лікарів та реабілітологів у багатопрофільних медичних закладах. Команди працюватимуть індивідуально, залежно від потреб пацієнта. Основні функції включають:
Оцінювання стану здоров’я зможуть проводити очно, дистанційно, на виїзді або заочно, переглянувши документи.
Нововведення передбачає:
Також особам із необоротними дефектами або втратою кінцівок групу інвалідності встановлюватимуть безстроково.
Нещодавно в Україні сформували систему з 1348 експертних команд, які замінять МСЕК. Відомо, що на Полтавщині буде створено усього 60 експертних команд за різним профілем. Зокрема:
Є також перелік лікарень, в яких будуть працювати експертні команди за різним профілем. Серед них КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька».
МСЕК критикували за непрозорість і застарілі підходи. Новий закон змінює термінологію: «медико-соціальна експертиза» замінюється на «оцінювання повсякденного функціонування особи».
Голови МСЕК, які працювали до 2025 року, не матимуть права брати участь у новій системі.
Нагадаємо, 22 жовтня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про ліквідацію усіх медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) у зв’язку з незаконним отриманням інвалідності деякими чиновниками. Він доручив розробити законопроєкт про ліквідацію та реформування системи МСЕК з 31 грудня 2024 року. 25 жовтня у Полтавській обласній МСЕК провели обшуки за справою щодо оформлення інвалідностей для ухилення від мобілізації. 29 жовтня, Верховна Рада ухвалила закон про реформування МСЕК, які раніше планували взагалі ліквідувати.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.