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Полтавця засудили до 10 років ув’язнення за виготовлення та збут наркотиків

Сьогодні, 16:18 Переглядів: 0

Полтавця визнали винним у зберіганні та збуті амфетаміну й канабісу

Полтавський суд засудив 29-річного жителя міста до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна за зберігання, виготовлення та продаж наркотичних речовин.

Як 19 грудня повідомила Полтавська окружна прокуратура, у вересні 2022 року правоохоронці викрили протиправну діяльність чоловіка. У гаражі підсудний зберігав амфетамін, призначений для збуту. На присадибній ділянці біля будинку він вирощував коноплі, з яких виготовляв канабіс, і продавав його зацікавленим особам.

Під час обшуку домогосподарства правоохоронці вилучили понад 4,5 кг канабісу.

За ці злочини чоловіка засуджено до 10 років позбавлення волі. Вирок передбачає конфіскацію належного йому майна. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, у Полтаві затримали 18-річного закладника із понад 30 згортками наркотиків.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: наркотики амфетамін конопля прокуратура судове рішення
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