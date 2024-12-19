У Полтаві затримали 18-річного закладника із понад 30 згортками наркотиків

18 грудня на вулиці Шевченка у Полтаві правоохоронці виявили у місцевого юнака речовини, схожі на наркотичні.
За словами начальника відділу №1 Полтавського районного управління поліції Станіслава Коротаєва, під час огляду у 18-річного жителя міста знайшли понад 30 полімерних згортків із речовиною, схожою на синтетичний наркотик. Додатково, у ході обшуку вдома у підозрюваного вилучили контейнер із речовиною, ймовірно, наркотичною.
Юнака затримали. Йому повідомили про підозру, і слідчі вирішують питання щодо взяття його під варту.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне зберігання, перевезення чи збут наркотичних речовин). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці викрили міжнародний канал контрабанди наркотиків.
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