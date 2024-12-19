На забезпечення одного військового під час базової підготовки йде понад 180 тисяч гривень: скільки та на що саме

Нині в Україні на одного військовослужбовця, який починає проходити базову загальновійськову підготовку, спрямовують 180 тисяч 804 гривні. Про це інформують у пресслужбі Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки з посиланням на командування Сухопутних військ Збройних сил України.
У цю суму закладено:
У ТЦК роз’яснили, що входить до складу єдиного комплекту бойового спорядження, який на початку військової служби отримують усі бійці.
Зокрема, це кашкет, панама, шапка, літній і зимовий костюми, шкарпетки, натільна білизна, літні та зимові черевики, рукавиці та інші предмети.
Усе це майно, за виключенням бронежилета й шолома, залишається у власності військовослужбовців. Бронежилет та шолом на закінчення служби необхідно повернути.
Прокоментували також і ситуацію із боєприпасами:
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Міноборони розробило сайт соціального забезпечення та підтримки військовослужбовців та членів їхніх сімей. На платформі користувачі зможуть розрахувати грошове забезпечення за основними видами виплат військовослужбовцям ЗСУ за допомогою онлайн-калькулятора.
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