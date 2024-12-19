Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина, Україна, Світ, Війна

На забезпечення одного військового під час базової підготовки йде понад 180 тисяч гривень: скільки та на що саме

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 0

 

У суму закладені вартість виданого спорядження, боєприпасів та продовольства

Нині в Україні на одного військовослужбовця, який починає проходити базову загальновійськову підготовку, спрямовують 180 тисяч 804 гривні. Про це інформують у пресслужбі Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки з посиланням на командування Сухопутних військ Збройних сил України.

У цю суму закладено:

  • 99 тисяч гривень — видане спорядження;
  • 75 тисяч 727 гривень — на забезпечення боєприпасами;
  • 5 тисяч 861 гривня — на продовольство.

У ТЦК роз’яснили, що входить до складу єдиного комплекту бойового спорядження, який на початку військової служби отримують усі бійці.

Зокрема, це кашкет, панама, шапка, літній і зимовий костюми, шкарпетки, натільна білизна, літні та зимові черевики, рукавиці та інші предмети. 

— Також передбачено захисні окуляри, шоломи й бронежилети, налокітники, наколінники, тактичні рюкзаки, підсумки й спальні мішки, — інформують у пресслужбі.

Усе це майно, за виключенням бронежилета й шолома, залишається у власності військовослужбовців. Бронежилет та шолом на закінчення служби необхідно повернути.

Прокоментували також і ситуацію із боєприпасами:

Навчальні центри не мають жодного дефіциту — усі повністю забезпечені калібром 7,62 мм у необхідному обсязі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Міноборони розробило сайт соціального забезпечення та підтримки військовослужбовців та членів їхніх сімей. На платформі користувачі зможуть розрахувати грошове забезпечення за основними видами виплат військовослужбовцям ЗСУ за допомогою онлайн-калькулятора.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: забезпечення обмундирування військовослужбовці рекрутинг базова військова підготовка
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 12 грудня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 5 грудня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 28 лисопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 21 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 14 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх