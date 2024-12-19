У Кременчуці взяли під варту розбійника, який під час нападів на магазини погрожував гранатою

Сьогодні, 15:40 Переглядів: 82

Підозрюваного в розбійному нападі на кілька магазинів у Кременчуці взяли під варту, повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Нещодавно, оперативники та слідчі Кременчуцького районного управління поліції за участі роти особливого призначення затримали 40-річного чоловіка, якого підозрюють у серії розбійних нападів на магазини у Кременчуці.

За даними слідства, підозрюваний під час нападів погрожував гранатою. Вилучений боєприпас направили на експертизу із залученням вибухотехніків і криміналістів.

Як повідомив Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини:

«Слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом прокуратури фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні розбійного нападу. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою строком на 60 діб».

Досудове розслідування триває за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій, вчинений в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, згідно з інформацією окружної прокуратури, цьогоріч кількість розбійних нападів у Кременчуцькій громаді збільшились на 50%.