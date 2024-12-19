Масло та овочі дорожчають, а яйця дешевшають: як змінилися ціни на Кременчуччині за тиждень

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 87

Продовжують зростати ціни на заправках і на автогаз

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торгівельних закладах району станом на 19 грудня. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

За останній тиждень на Кременчуччині найбільше зросли ціни на вершкове масло, капусту та буряк. Трохи здорожчала й картопля, продовжує рости ціна на автогаз. А от яйця та цукор протягом минулого тижня дещо знизилися у вартості.

Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому не всі харчові продукти, сезонні овочі та фрукти підпадають під цей моніторинг.

Згідно з інформацією Держпродспоживслужби за минулий тиждень

подорожчали:

масло вершкове — на 4,00 грн за пачку;

капуста — на 1,00 грн за кг;

буряк — на 1,00 грн за кг;

картопля — на 0,15 грн за кг;

автогаз — на 0,25 грн за літр;

подешевшали:

цукор — на 1,95 грн за кг;

яйця — на 2,05 грн за 10 штук.

У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Нагадаємо, ціни на яйця та соняшникову олію почали знижуватися ще минулого тижня.