У сусідньому Світловодську виявили сказ у кота: мешканців закликають щеплювати тварин

Днями у сусідньому із Кременчуком Світловодську від сказу загинув домашній кіт. Про це інформують у пресслужбі Світловодської міської ради.
За попередніми даними, тварина захворіла через відсутність імунітету на хворобу, адже господарі не зробили їй вчасно щеплення.
Наразі власники тварини мають зробити щеплення від сказу й собі.
Також найближчим часом у населених пунктах Світловодської громади буде організована вакцинація котів і собак, аби запобігти захворюванню інших тварин чи людей. Про дату, місце й час проведення вакцинації у міськраді повідомлять додатково.
Наразі ветеринари провели епізоотичне дослідження та виявили осередок захворювання, а також проведи комплекс заходів щодо його локалізації та ліквідації.
Нагадаємо, на початку листопада на Полтавщині людину покусав безпритульний кіт, у якого потім виявили сказ.
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