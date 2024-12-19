У сусідньому Світловодську виявили сказ у кота: мешканців закликають щеплювати тварин

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 96

Днями у сусідньому із Кременчуком Світловодську від сказу загинув домашній кіт. Про це інформують у пресслужбі Світловодської міської ради.

За попередніми даними, тварина захворіла через відсутність імунітету на хворобу, адже господарі не зробили їй вчасно щеплення.

Наразі власники тварини мають зробити щеплення від сказу й собі.

Також найближчим часом у населених пунктах Світловодської громади буде організована вакцинація котів і собак, аби запобігти захворюванню інших тварин чи людей. Про дату, місце й час проведення вакцинації у міськраді повідомлять додатково.

Наразі ветеринари провели епізоотичне дослідження та виявили осередок захворювання, а також проведи комплекс заходів щодо його локалізації та ліквідації.

Нагадаємо, на початку листопада на Полтавщині людину покусав безпритульний кіт, у якого потім виявили сказ.