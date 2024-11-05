На Полтавщині людину покусав безпритульний кіт: у тварини виявили сказ

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 233

Днями в одному з сіл Оржицької громади на Полтавщині безпритульний кіт покусав людину. Згодом тварина загинула і після проведення досліджень у неї виявили сказ. Про це повідомили у пресслужбі Оржицької громади.

Чоловік, якого скажений кіт покусав, наразі лікується, а в громаді почали запроваджувати карантинні заходи.

У селі проведуть щеплення усіх сприйнятливих до цього тварин. Також тварин вакцинуватимуть і на території загрозливої зони, куди віднесли навколишні села — Тарасівку, Плехів, Новий Іржавець та Старий Іржавець.

У громаді закликали усіх містян сприяти вакцинації домашніх тварин і наголосили, що такі щеплення є обов'язковими та безкоштовними.

Нагадаємо, на початку жовтня в одному із сіл Чутівської громади безпритульний скажений кіт покусав чотирьох людей.