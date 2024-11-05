Герой України з Кременчука льотчик Karaya знявся у фільмі про бойових пілотів ЗСУ

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 274

Міжнародний продюсерський центр «Фор-пост» за підтримки УКФ завершує роботу над документальним фільмом «Грім серед ясного неба». Він присвячений бойовим українським пілотам Повітряних сил ЗСУ. До створення картини долучилися Генеральний штаб та Командування Повітряних сил Збройних Сил України. Прем’єра фільму планується на 2025 рік. Про це повідомляє пресслужба Повітряних Сил ЗСУ.

Основна сюжетна лінія розповідає про полковника Ростислава Лазаренка, Героя України, відомого за позивним «Грім». На початку повномасштабного вторгнення він очолив команду штурмовиків, яка знищувала колони російської техніки.

«У перші години повномасштабної війни він виводив літаки з-під удару під час ракетних атак по аеродрому. Він щодня спалював десятки машин бронетехніки, знищував цілі підрозділи рашистів у колонах То була страшна картина, яка навіки залишиться в його пам’яті. Саме на плечі молодого, але досвідченого пілота ляже важлива місія — згуртувати навколо себе льотчиків і вступити у бій з противником», — зазначили у Повітряних силах.

Продюсер стрічки Олександр Дріз розповів, що ідея фільму зародилася під час роботи над документальним проєктом «Бойові родини». У попередніх фільмах циклу вже було представлено дві серії про повітряних захисників, одна з яких познайомила глядачів з Лазаренком, що й стало поштовхом до створення окремої картини про нього та його команду. Крім Ростислава, у фільмі з’являться й Герой України Вадим Ворошилов із позивним «Karaya» та пілот на псевдо «Смерека».

— Якщо в кабіну після запуску якась муха чи комаха залетіла, я її не вбиваю, щоб вона була зі мною. Я так суб'єктивно вважаю, якщо дві живі істоти з’явилися на цьому літаку — вони мають дві і повернутися, — кременчужанин «Karaya» у фільмі про родину бойових пілотів «Грім серед ясного неба».