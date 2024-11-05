Герой України з Кременчука льотчик Karaya знявся у фільмі про бойових пілотів ЗСУ

Міжнародний продюсерський центр «Фор-пост» за підтримки УКФ завершує роботу над документальним фільмом «Грім серед ясного неба». Він присвячений бойовим українським пілотам Повітряних сил ЗСУ. До створення картини долучилися Генеральний штаб та Командування Повітряних сил Збройних Сил України. Прем’єра фільму планується на 2025 рік. Про це повідомляє пресслужба Повітряних Сил ЗСУ.
Основна сюжетна лінія розповідає про полковника Ростислава Лазаренка, Героя України, відомого за позивним «Грім». На початку повномасштабного вторгнення він очолив команду штурмовиків, яка знищувала колони російської техніки.
Продюсер стрічки Олександр Дріз розповів, що ідея фільму зародилася під час роботи над документальним проєктом «Бойові родини». У попередніх фільмах циклу вже було представлено дві серії про повітряних захисників, одна з яких познайомила глядачів з Лазаренком, що й стало поштовхом до створення окремої картини про нього та його команду. Крім Ростислава, у фільмі з’являться й Герой України Вадим Ворошилов із позивним «Karaya» та пілот на псевдо «Смерека».
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