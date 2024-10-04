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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині скажений кіт покусав 4 людей і помер

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 158

 

Усі постраждалі розпочали антирабічне лікування

У Смородщині Чутівської громади Полтавського району виявлено випадок сказу у безпритульного кота, який напав і покусав чотирьох місцевих жителів. Усі постраждалі звернулися до медичних закладів та розпочали антирабічне лікування. Тварина померла. Після дослідження патологічного матеріалу в Регіональній державній лабораторії Полтавщини, 3 жовтня підтвердили, що кіт був хворий на сказ. Про це повідомила пресслужба Полтавської облвійськадміністрації.

Місцева надзвичайна протиепізоотична комісія оголосила село Смородщина неблагополучною зоною та запровадила карантинні обмеження. До загрозливої зони включено сусідні села Юнаки, Тойбік, частини Войнівки та Зеленківки, а також села Сонячне і Рубанівка.

Фахівці Держпродспоживслужби проводять безкоштовні щеплення проти сказу для всіх тварин у неблагополучному пункті та загрозливій зоні, щоб не допустити поширення хвороби.

Нагадаємо, що нині на Полтавщині від сказу вакцинують диких тварин — у природі розкладають принади з вакцинами, а громадян закликають їх не чіпати.

*Кота на фото звуть Василь — він живий і не скажений.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: кіт сказ
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