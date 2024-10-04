На Полтавщині застосували графік аварійних відключень світла

У двох районах Полтавщини застосували графіки аварійного відключення світла. Про це повідомили у пресслужбі «Полтаваобленерго».
Як інформують у компанії, аварійні відключення діють на територіях Миргородського та Полтавського районів. Об'єм розвантаження — 50 МВт.
Нагадаємо, графік аварійних відключень на Полтавщині застосовували й учора.
Раніше у «Полтаваобленерго» надавали роз’яснення щодо того, чому відсутній той самий «графік аварійних відключень» та чому неможливо попередити користувачів про розклад відключень заздалегідь.
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