Посол Індонезії відвідав Оселю добра і радості в Кременчуці

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У четвер, 3 жовтня, Кременчук відвідав надзвичайний і повноважний посол республіки Індонезія в Україні пан Ариеф М. Басаламах. Разом з дружиною Дарою Ариеф вони побували в Оселі добра і радості Кременчуцького осередку Союзу осіб з інвалідністю, де подивилися репетицію лялькового театру.

Також на зустрічі були присутні третій секретар посольства пані Монита Пурба та співробітник політичного відділу посольства пан Прабово Хімаван.

Гості зустрілися з керівниками Кременчуцького міського осередку ВО «Союз осіб з інвалідністю України» та Центру інклюзії «18+», з юними акторами Аматорського театру ляльок та їх батьками.

Як розповів «Кременчуцькому Телеграфу» Андрій Мельник, голова кременчуцького осередку, головною метою зустрічі було знайомство посла з акторами Аматорського театру та підготовка нової постанови театру «Буслів подарунок» за мотивами індонезійської казки.

— Ми багато говорили про індонезійсько-українську дружбу, співпрацю у сфері культури й мистецтва. Його Високоповажність і члени індонезійської делегації взяли участь у репетиції, а потім відповіли на запитання наших діток. Розмова була щира, відкрита, цікава. Пан посол також поспілкувався з юними акторами, які зараз знаходяться в Житомирській області на реабілітації, — розповів пан Андрій.

Наприкінці зустрічі індонезійський посол вручив керівнику Аматорського театру ляльок Валентині Ржегак і керівництву товариства подарунки. Також кожен юний актор отримав подарунок від посла.

В супроводженні керівників Центру «Інклюзії «18+» Андрія Мельника та Катерини Сіромахи, члени делегації ознайомились з новим приміщенням Центру та побували біля Гонга Миру.

— Прем'єра вистави «Буслів подарунок» відбудеться в Кременчуці й Києві в листопаді поточного року. Зараз йдуть репетиції, юні актори дуже старанно готуються. Ми впевнені, що прем’єра стане великою подією для нашого осередку й для міста Кременчук, — сказав керівник кременчуцького осередку Союзу осіб з інвалідністю.