Посол Індонезії відвідав Оселю добра і радості в Кременчуці

У четвер, 3 жовтня, Кременчук відвідав надзвичайний і повноважний посол республіки Індонезія в Україні пан Ариеф М. Басаламах. Разом з дружиною Дарою Ариеф вони побували в Оселі добра і радості Кременчуцького осередку Союзу осіб з інвалідністю, де подивилися репетицію лялькового театру.
Також на зустрічі були присутні третій секретар посольства пані Монита Пурба та співробітник політичного відділу посольства пан Прабово Хімаван.
Гості зустрілися з керівниками Кременчуцького міського осередку ВО «Союз осіб з інвалідністю України» та Центру інклюзії «18+», з юними акторами Аматорського театру ляльок та їх батьками.
Як розповів «Кременчуцькому Телеграфу» Андрій Мельник, голова кременчуцького осередку, головною метою зустрічі було знайомство посла з акторами Аматорського театру та підготовка нової постанови театру «Буслів подарунок» за мотивами індонезійської казки.
Наприкінці зустрічі індонезійський посол вручив керівнику Аматорського театру ляльок Валентині Ржегак і керівництву товариства подарунки. Також кожен юний актор отримав подарунок від посла.
В супроводженні керівників Центру «Інклюзії «18+» Андрія Мельника та Катерини Сіромахи, члени делегації ознайомились з новим приміщенням Центру та побували біля Гонга Миру.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.