У Горішніх Плавнях відбувся благодійний забіг Ferrexpo Runners

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Забіг Ferrexpo Runners відбувся 14 вересня, у День фізичної культури та спорту, змагання проводилися без будь-яких обмежень для бажаючих перевірити себе в бігу на двох дистанціях — 1,6 км та 5 км. Про це розповіли організатори акції з компанії Ferrexpo. Перед забігом усі охочі реєструвалися, отримували в подарунок фірмову футболку та стартовий номер. Усього зареєструвалися понад 200 учасників. Метою забігу був не тільки спортивний компонент — під час заходу збирали кошти на підтримку міської програми реабілітації дітей з інвалідністю, яку реалізує громадська організація «Центр муніципального розвитку» і додатково проводився благодійний ярмарок.

Після урочистого відкриття учасники вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх воїнів, які віддали життя, захищаючи Україну. Першими стартували учасники забігу на дистанцію 5 км. Під номером 90 на ній біг перший заступник міського голови Горішніх Плавнів Олександр Чуприна. Він наголосив, що «головне — це вірити у свої сили та не здаватися, коли здається, що немає сил, бо після половини дистанції все стає на свої місця».

Найшвидше дистанцію подолав співробітник цеху виробництва окатків Полтавського ГЗК компанії Ferrexpo Олександр Калініченко. Друге місце серед чоловіків посів Дмитро Зубер із Кременчука, третім прийшов до фінішу вихованець відділення греблі на байдарках та каное ДЮСШ № 3 Олександр Онищенко. Серед жінок перемогла Ілона Глушко з Кременчука. На другому місці — Ірина Москаленко, на третьому — Олена Старцева. Переможців та призерів нагороджували генеральний директор Біланівського ГЗК Юрій Химич разом з Олександром Чуприною.

Переможці отримали фірмовий рюкзак із подарунками від компанії Ferrexpo. Також найкращі учасники отримали медалі від організаторів. На дистанції 1,6 км призові місця не фіксували. Група учасників забігу на 1,6 км мала умовну назву «аматорська», бо в її складі були діти та дебютанти подібних заходів. Учасниками забігу стали також вихованці «Інваспорту», яких на фініші супроводжувала їхня тренерка, завідувачка сектору фізичної культури й спорту відділу культури, спорту та туризму Ольга Карпенко.

«Бігли діти з відділення легкої атлетики для дітей з інвалідністю та їхні батьки. Такі заходи надають позитивні емоції, тим більше, що ми долучилися до благодійності, — наголосила вона. — Ми цілий рік займаємося легкою атлетикою, тому повинні були долучитися, батьки нас підтримали».

Для цих дітей це довга дистанція, бо зазвичай у цій віковій категорії вона складає 200 м. Тож їм була потрібна підтримка, яку кожен учасник відділення отримав від тренерки.

Після церемонії нагородження генеральний директор Біланівського ГЗК Юрій Химич оголосив, що зібрана під час благодійного забігу Ferrexpo Runners сума коштів — 20 тис. грн буде збільшена компанією Ferrexpo. Загальна сума, яка буде направлена на підтримку дітей з інвалідністю, складатиме 75 тис. грн. За словами організаторів акції, наступного року учасників забігу планують розподіляти за віковими категоріями.

Ви можете переглянути фотоальбом зі світлинами заходу.