У Кременчуці частково перекрили вулицю Софіївську через ремонт трубопроводу

Сьогодні, 09:38 Переглядів: 127

У Кременчуці частково перекрили проїжджу частину по одній смузі вулиці Софіївської, 68.

Як повідомляє пресслужба мерії, перекриття пов'язане з ліквідацією пориву на трубопроводі центрального опалення.

Обмеження діятимуть до завершення аварійно-відновлювальних робіт.

Нагадаємо, з 7 жовтня перекриють рух машин на вулиці Небесної Сотні, на ділянці від вулиці Соборної до вулиці Старшого лейтенанта Кагала.