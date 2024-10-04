У Кременчуці частково перекрили вулицю Софіївську через ремонт трубопроводу

У Кременчуці частково перекрили проїжджу частину по одній смузі вулиці Софіївської, 68.
Як повідомляє пресслужба мерії, перекриття пов'язане з ліквідацією пориву на трубопроводі центрального опалення.
Обмеження діятимуть до завершення аварійно-відновлювальних робіт.
Нагадаємо, з 7 жовтня перекриють рух машин на вулиці Небесної Сотні, на ділянці від вулиці Соборної до вулиці Старшого лейтенанта Кагала.
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