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Екопарк «Ковалівка» під Полтавою прихистив верблюда, вовків та муфлонів із Покровська

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 309

 Працівники парку дбають про їх адаптацію та комфортне перебування

Екопарк «Ковалівка» під Полтавою прийняв переселенців із зоопарку в Покровську, яких евакуювали через небезпеку в зоні бойових дій. Про це екопарк повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці. Серед тварин, які прибули до екопарку, — полярні та канадські вовки, верблюд, муфлони, поні, віслюки та кози. Тварини поступово адаптуються до нових умов, а за їхнім станом пильно стежать кіпери.

Екопарк став тимчасовим притулком для врятованих тварин, і працівники парку роблять усе можливе, щоб забезпечити їм комфортне перебування. Водночас у парку впевнені в майбутній перемозі Збройних Сил України та сподіваються, що згодом тварини зможуть повернутися до свого рідного зоопарку.

Нагадаємо, нещодавно працівники екопарку врятували від місцевих котів та безпритульних собак совеня із Павленківського парку у Полтаві.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Ковалівка екопарк Вовки верблюд Покровськ
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