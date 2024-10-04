Лісівника-колаборанта з Харківщини, якого викрили полтавські ДБРівці, засудили до 6,5 років ув'язнення

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 144

Суд визнав його винним у видачі дозволів на вирубку лісу для росіян під час окупації Борівського району

Колаборант, якого викрили співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) Полтави, проведе понад 6 років за ґратами. Дзержинський районний суд Харкова засудив колишнього майстра лісу держпідприємства «Куп’янське лісове господарство» до шести з половиною років позбавлення волі за співпрацю з окупантами. Про це повідомила пресслужба ДБР.

Під час тимчасової окупації частини Харківської області, після захоплення селища Борова, чоловік отримав керівну посаду в окупаційному лісовому господарстві. Він відповідав, зокрема, за видачу дозволів на вирубку дерев для російських військових. Після звільнення села лісівник майже 10 місяців переховувався, але у липні 2023 року його затримали.

Суд визнав його винним у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України), присудив ув'язнення на 6,5 років, конфіскацію майна та позбавив права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими функціями.

Нагадаємо, що нещодавно Автозаводський райсуд Кременчука виніс вирок колишньому заступнику директора «АвтоКрАЗ» за роботу на РФ. А у серпні полтавські ДБРівці викрили двох колаборантів із Харківщини.