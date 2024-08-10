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Полтавські ДБРівці викрили двох колаборантів із Харківщини

Сьогодні, 18:19 Переглядів: 64

 

До окупантів приєдналися колишня працівниця правоохоронних органів та начальник однієї з держустанов

*фото ілюстративне

Фахівці Територіального управління Державного бюро розслідувань у Полтаві оголосили підозру у держзраді двом посадовцям з Харківщини. Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

За даними правоохоронців, однією з підозрюваних є експрацівниця правоохоронних органів у Вовчанську. Слідство встановило, зо вона влаштувалася інспектором карального органу до окупантів.

 

Слідчі підозрюють, що вона могла допомагати окупантам патрулювати вулиці, а на початку окупації — закликати своїх колег складати зброю та переходити на сторону росіян. Після звільнення Вовчанська жінка втекла до Росії.

Ще один підозрюваний у держзраді - начальник однієї з держустанов Чугуївського району. За матеріалами слідства, чоловік також працював на росіян під час окупації Вовчанська.

 

Посадовця призначили чезговим в ізоляторі, де перебували затримані українці. Крім того, чоловік міг також допомагати окупантам знаходити місцевих мешканців із проукраїнською позицією. Під час звільнення Вовчанська підозрюваний теж втік до Росії.

Нагадаємо, випадки, коли колишні правоохоронці на окупованих територіях переходять на сторону росіян, не є поодинокими.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Державне бюро розслідувань
Теги: ДБР колаборанти підозра державна зрада
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