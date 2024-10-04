«Український легіон» почав перший набір добровольців у Польщі — Міноборони

Сьогодні, 07:42 Переглядів: 200 Коментарів: 1

Ініціатива «Український легіон», яка має на меті залучити українців за кордоном до Сил оборони України, офіційно стартувала у Любліні

Перший рекрутинговий центр по набору добровольців відкрився у польському Любліні на базі українського Консульства. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Консультації та супровід в оформленні документів надаватимуть 15 співробітників центру — офіцерів Збройних сил України, відряджених з України.

Перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк зазначив, що на базі центру працює військово-лікарська комісія (ВЛК). Після оформлення до легіону підготовка добровольців відбуватиметься на полігоні, який розгорнула польська сторона.

За його словами, Україна забезпечила форму та тилове забезпечення, а польські партнери — озброєння та техніку.

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Процес рекрутингу відбувається через подання заявок на офіційному сайті Українського легіону або через консульства та посольства. Після опрацювання заявок персонал рекрутингового центру зв’язується з кандидатами для проведення попередньої бесіди, уточнення даних та визначення посад.

Кандидатів, які мають українські паспорти, запрошують до рекрутингового центру на співбесіду з командиром, під час якої визначають посаду, перевіряють документи та видають направлення на медичний огляд.

Якщо медкомісія пройшла успішно, доброволець отримує дату підписання контракту, зазвичай через два тижні після завершення усіх перевірок.

— Після підписання контракту добровольці вирушають на полігон для проходження навчання, яке триватиме 35 днів. В подальшому військовослужбовці можуть бути направлені на підвищення навичок на одну з європейських баз НАТО ще на кілька місяців, — додав Іван Гаврилюк.

У Міноборони зазначили, що за перші дні відкриття центру рекрутингу в Любліні надійшло 138 заявок на співбесіду через сайт та ще 58 — через консульські установи.

Детальну інформацію про умови вступу до Українського легіону можна знайти на офіційному сайті.

Зазначимо, що у Польщі зараз проживає близько 300 тисяч громадян України — чоловіків мобілізаційного віку. Чисельність бригада ЗСУ — від 3 до тисяч бійців.

Минулого тижня народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що відповідно до директиви Командування Сухопутних військ ЗСУ № 116/2/1/21409, в Україні призупинена мобілізація військовозобов’язаних віком від 18 до 25 років, які мають обмежену придатність до проходження військової служби. А призов чоловіків віком від 50 до 60 років може бути здійснена лише за спеціальним розпорядженням Генштабу.

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На брифінгу у минулу середу речник Полтавського ОТЦК Роман Істомін розповів про підстави та механізм отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Він також зазначив, що наявність права на відстрочку не означає наявності відстрочки.

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Згідно із новим законом про вдосконалення мобілізації (№ 3633-ІХ) військовозобов’язані повинні постійно мати при собі військово-облікові документи та пред’являти їх разом з документом, що посвідчує особу. А у співробітників ТЦК є право вимагати від чоловіків віком від 18 до 60 років показати свої військово-облікові документи.