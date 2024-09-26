Мобілізацію чоловіків 50+ дійсно обмежили: у Сухопутних військах зробили уточнення щодо їх призову

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 546

Є один важливий нюанс - органи військового управління не можуть коментувати деталі, пов'язані з виконанням службових завдань, оскільки це може дати ворогу більше можливостей для оцінки наших ресурсів

Командуванням Сухопутних військ ЗСУ уточнило деякі питання щодо призову за мобілізацією військовозобов'язаних громадян окремих категорій.

Про це повідомила пресслужба відомства. Рішення було прийнято з метою врахування потреб у комплектуванні Сил оборони, для зниження суспільної напруги та доведені до визначених військових частин для службового користування.

- Проте органи військового управління обмежені в коментуванні питань, направлених на виконання поставлених завдань та відомостей службового характеру. Ці заходи вживаються не просто так, адже вільний доступ до питань комплектування підрозділів розширює можливості противника щодо оцінки наших ресурсів та планів. Розуміємо бажання окремих публічних осіб розповсюджувати інформацію подібного змісту для посилення власного впливу. Але це не на користь спільній справі боротьби проти агресора, – зазначили у Сухопутних військах.

Командування також додало, що кожен громадянин віком від 18 до 60 років має можливість добровільно приєднатися до військових формувань для наближення перемоги.

- Ворог прийшов до нас зі зброєю. І ми повинні здолати його зі зброєю! Це єдиний шлях до Перемоги! – наголосили військові.

Водночас член оборонного комітету Верховної Ради Федір Веніславський учора заявив, що після 50 років призиватимуть лише тих, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності. За його словами, в Україні діє директива, яка дозволяє мобілізовувати чоловіків 50-60 років винятково за окремим мобілізаційним розпорядженням – така загальна позиція військового керівництва.

Він підтвердив, що у директиві Командування Сухопутних сил, про яку раніше писав нардеп Олексій Гончаренко, дійсно є положення, яке обмежує мобілізацію чоловіків віком 50-60 років. За словами Веніславського, такий підхід – загальна позиція військового керівництва.

Після 50 років призиваються лише ті, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності, зауважив нардеп.

Нагадаємо, 23 вересня, нардеп Олексій Гончаренко заявив про директиву Командування Сухопутних військ №116/2/1/21409 від 19.09.2024, яка забороняє мобілізацію обмежено придатних осіб віком 18-25 років та ускладнює мобілізацію чоловіків віком від 50 до 60 років.

Згідно з чинним законодавством, мобілізації під час воєнного стану підлягають військовозобов'язані чоловіки, придатні за станом здоров'я, віком від 25 до 60 років.

Мобілізацію обмежено придатних віком до 25 років зупинили, а призов чоловіків старше 50 — ускладнили

Нагадаємо, учора під час брифінгу начальник групи комунікації Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін на питання щодо обмеження призову чоловіків віком від 50 до 60 років пояснив, що закон не містить якихось обмежень для військовозобов’язаних такого віку.

- Закон дозволяє мобілізовувати військовозобов'язаних віком від 25 до 60 років. Якщо ТЦК й отримало якісь додаткові розпорядження щодо цього від вищого командування, то це внутрішні документи, які я коментувати не буду. У мене немає такої інформації, - заявив речник Полтавського ОТЦК.

Речник Полтавського ОТЦК розповів про відстрочки від мобілізації та порадив адвокатам поважати час ТЦК та кошти клієнтів

На брифінгу речник Полтавського ОТЦК також розповів про відстрочки від мобілізації та порадив адвокатам поважати час працівників ТЦК, свій час та кошти своїх клієнтів.

Раніше в Полтавському ОТЦК та СП розповідали, чому військові з ТЦК для вручення повісток виходять на вулиці та які є способи поповнення Збройних сил України.

Згідно із новим законом про вдосконалення мобілізації (№ 3633-ІХ) військовозобов’язані повинні постійно мати при собі військово-облікові документи та пред’являти їх разом з документом, що посвідчує особу. А у співробітників ТЦК є право вимагати від чоловіків віком від 18 до 60 років показати свої військово-облікові документи.

У Кременчуцькому районному ТЦК та СП запрацював Call-центр, в якому можна отримати консультації з питань, що стосуються оформлення документів, військового обліку та проходження військової служби.

Кременчуцький РТЦК зараз працює 7 днів на тиждень. При цьому, цивільні працівники працюють з 8.00 до 17.00, а військовослужбовці — цілодобово. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив начальник РТЦК Мирослав Волков.