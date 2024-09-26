Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші, Соціальний захист

Перший внесок за програмою «єОселя» тепер можна сплатити сертифікатом «єВідновлення»

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 117

 

Ставка кредиту для військових та силовиків, педагогів, медиків та науковців — 3% річних, для всіх інших українців — 7%

Житловий сертифікат «єВідновлення» тепер можна використовувати, щоб частково або повністю покрити перший внесок пільгової іпотеки за програмою «єОселя». Завдяки цьому власникам зруйнованого житла буде легше придбати нове житло.

Про це йдеться на «Урядовому порталі».

- Наприклад, ви отримали житловий сертифікат «єВідновлення» за знищене житло на 2 млн грн. Однак квартира, яку хочете придбати, дорожча й коштує, припустимо, 3 млн грн. Раніше в такому разі потрібно було доплатити з власних коштів або вибрати дешевше житло, а тепер можна взяти пільгову іпотеку за програмою «єОселя», — пояснюють в міністерстві цифрової трансформації України.

Сертифікат можна використати для оплати першого внеску «єОселі», який за умовами програми має бути не менш ніж 20% від вартості житла. Якщо сума сертифіката, який бажаєте використати, менша за 20% вартості житла — різницю треба внести власними коштами.

Що таке «єОселя»?

Державна програма «єОселя» - це програма доступного кредитування від держави. Вона була започаткована в жовтні 2022 року та дає українцям можливість придбати житло з мінімальним початковим внеском 20% і кредитуванням терміном до 20 років. Ставка для військових ЗСУ за контрактом, захисників України, силовиків та члени їхніх сімей, педагогів, медиків і науковців пільгова — лише 3% річних на перші 10 років кредиту, далі 6%. А для всіх інших українців — 7% на перші 10 років кредиту, далі 10%.

- Кілька кліків у «Дії» — і ваші дані для оформлення іпотеки автоматично підтягуються з реєстрів. Потім надсилаєте заявку в один чи кілька банків і чекаєте в «Дії» на попереднє рішення до 10 хвилин. Без збирання купи паперів, черг та походів до банків, - зазначається у повідомленні.

Послуга «єОселя» реалізована Міністерством цифрової трансформації України спільно з Мінекономіки, Міністерством відновлення України та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами «єОселі» є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус Банк, Sky Bank та Укрексімбанк.

ПО ТЕМІ:

Уряд розширив програму єОселя: хто та яке житло може придбати за пільговою іпотекою

Попри війну ціни на житло у Кременчуці зростають: за яку суму зараз можна придбати квартиру

Куди звернутися, якщо бажаєте оформити іпотеку «єОселя» 

В Україні запустили тестування послуги єОселя в застосунку «Дія»

Приватбанк видав перший кредит на житло єОселя: його отримала сім'я з Кременчука

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Кабмін іпотека житло програма Мінцифра Дія
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх