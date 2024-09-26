Перший внесок за програмою «єОселя» тепер можна сплатити сертифікатом «єВідновлення»

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Ставка кредиту для військових та силовиків, педагогів, медиків та науковців — 3% річних, для всіх інших українців — 7%

Житловий сертифікат «єВідновлення» тепер можна використовувати, щоб частково або повністю покрити перший внесок пільгової іпотеки за програмою «єОселя». Завдяки цьому власникам зруйнованого житла буде легше придбати нове житло.

Про це йдеться на «Урядовому порталі».

- Наприклад, ви отримали житловий сертифікат «єВідновлення» за знищене житло на 2 млн грн. Однак квартира, яку хочете придбати, дорожча й коштує, припустимо, 3 млн грн. Раніше в такому разі потрібно було доплатити з власних коштів або вибрати дешевше житло, а тепер можна взяти пільгову іпотеку за програмою «єОселя», — пояснюють в міністерстві цифрової трансформації України.

Сертифікат можна використати для оплати першого внеску «єОселі», який за умовами програми має бути не менш ніж 20% від вартості житла. Якщо сума сертифіката, який бажаєте використати, менша за 20% вартості житла — різницю треба внести власними коштами.

Що таке «єОселя»?

Державна програма «єОселя» - це програма доступного кредитування від держави. Вона була започаткована в жовтні 2022 року та дає українцям можливість придбати житло з мінімальним початковим внеском 20% і кредитуванням терміном до 20 років. Ставка для військових ЗСУ за контрактом, захисників України, силовиків та члени їхніх сімей, педагогів, медиків і науковців пільгова — лише 3% річних на перші 10 років кредиту, далі 6%. А для всіх інших українців — 7% на перші 10 років кредиту, далі 10%.

- Кілька кліків у «Дії» — і ваші дані для оформлення іпотеки автоматично підтягуються з реєстрів. Потім надсилаєте заявку в один чи кілька банків і чекаєте в «Дії» на попереднє рішення до 10 хвилин. Без збирання купи паперів, черг та походів до банків, - зазначається у повідомленні.

Послуга «єОселя» реалізована Міністерством цифрової трансформації України спільно з Мінекономіки, Міністерством відновлення України та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами «єОселі» є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус Банк, Sky Bank та Укрексімбанк.