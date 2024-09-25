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Кременчук, Воїни світла

На щиті до Кременчука повернувся воїн Ігор Бутенко, який боронив незалежність з перших днів російсько-української війни

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 166

 

17 вересня у київській лікарні, після тяжкого поранення на Донеччині, зупинилося серце захисника з Кременчука Ігоря Бутенка. Вогнепальне уламкове поранення черевної порожнини старший солдат отримав 6 вересня, поблизу населеного пункту Ступочки Донецької області.

З початку російсько-української війни Ігор служив у 107 реактивний артилерійській Кременчуцькій бригаді. Військовий захищав незалежність на Донеччині та Луганщині. Про це повідомляє прес-служба військової частини з Кременчука. 

Побратими згадують його як веселого, щирого, працьовитого, який завжди прийде на допомогу.

- Гарний хлопець, навідником у нас служив. Веселий, спокійний, простий, як двері, проте, якщо його щось не влаштовувало, то не мовчав, - розповів побратим Віталій.

У лютому 2023 року перевівся до Київської штурмової бригади.

- Ігор був чудовим навідником, першокласним. У 5 штурмовій бригаді був навідником міномета. Також виконував роботу командира мінометного розрахунку. Добрий, завжди реагував на потреби інших, чуйний, порядний, працьовитий, був трудоголіком.

Захоплювався відеоіграми, одна з улюблених - World of tanks.

Будував власний будинок у Каховці. Придбав квартиру і встиг її облаштувати. Навіть один раз там був під час останньої ротації, а ось будинок не встиг завершити. - розповів кум та побратим Ігоря Олег.

Олег згадує, що по дружньому називали Ігоря - Бутік, скорочення від прізвища Бутенко.

Народився Ігор у Кременчуці 24 лютого 1992 року. Після закінчення 24 школи, навчався у ВПУ 7 за спеціальністю слюсар - інструментальщик. За професією недовго працював на Вагонобудівному заводі. Строкову службу служив у Запоріжжі - війська Міністерства внутрішніх справ.

14 лютого 2014 року підписав контракт зі 107 реактивною артилерійською Кременчуцькою бригадою. І вже 28 серпня опинився на Донеччині, де безстрашно володів артилерійською технікою. Протягом 5 років стояв на захисті України під час російсько-української війни. З початку повномасштабного вторгнення Ігоря мобілізували до 107 реабр, де він боронив незалежність на Харківському напрямку.

12 лютого 2023 року Ігор Бутенко перевівся до 5 окремої штурмової Київської бригади, де був на посаді старшого навідника. 6 вересня Ігор Бутенко на Донеччині отримав поранення. Тривалий час боровся за своє життя в лікарнях Дніпра та Києва, проте 17 вересня його серце зупинилося.

У Ігоря залишилася кохана дружина, синочок і мама.

Прощання з Ігорем Бутенком відбудеться у п'ятницю 27 вересня. Розпочнеться церемонія об 11.00 у Міському палаці культури.

Редакція Кременчуцького Телеграфа висловлює щирі співчуття рідним і близьким померлого військовослужбовця. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
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