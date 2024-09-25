Які лабораторні дослідження ветерани війни можуть отримати безкоштовно – роз’яснення НСЗУ

Види лабораторних досліджень відрізняються від того отримав ветеран направлення від сімейного лікаря чи проходить обстеження в умовах стаціонарного лікування
У Національній службі здоров’я України розповіли, яку медичну допомогу ветерани можуть отримати безкоштовно. Це зокрема ряд лабораторних досліджень, серед яких бактеріологічні, імунологічні, аналіз крові, сечі, онкологічні маркери та інші.
У службі нагадали, куди звертатися у різних випадках та чи потрібно мати електронне направлення.
Так, при зверненні до сімейного лікаря в межах пакету «Первинна медична допомога» ветеран може розраховувати на такі аналізи:
— на вагітність;
— на тропонін,
— на ВІЛ;
— на вірусні гепатити В і С;
— на антиген SARS-CoV-2 тощо.
Якщо ж пацієнту потрібні інші лабораторні дослідження, сімейний лікар повинен надати йому відповідне електронне направлення. З ним ветеран має прийти у заклад, який заключив договір з НСЗУ на пакет послуг «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах».
Там безоплатно гарантовані такі аналізи:
Повний перелік лабораторних досліджень, які передбачені пакетом «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах» дивіться на сайті НСЗУ.
Також ветерани мають право на безкоштовні аналізи під час лікування в умовах стаціонару. В такому разі окреме направлення не потрібне.
Крім того, пакетами «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» та «Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня» передбачено проведення таких аналізів:
Також специфічні аналізи передбачені у пакетах «Програми медичних гарантій з лікування онкологічних захворювань, туберкульозу, ВІЛ та інших». Дізнатися про заклади, в яких за направленням лікаря можна безкоштовно пройти лабораторні дослідження можна, скориставшись дашбордом «Електронна карта місць надання послуг за програмою медичних гарантій». Крім того, можна зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77, і оператор надасть відповідну інформацію.
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