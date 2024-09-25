Які лабораторні дослідження ветерани війни можуть отримати безкоштовно – роз’яснення НСЗУ

Сьогодні, 21:02 Переглядів: 113

Види лабораторних досліджень відрізняються від того отримав ветеран направлення від сімейного лікаря чи проходить обстеження в умовах стаціонарного лікування

У Національній службі здоров’я України розповіли, яку медичну допомогу ветерани можуть отримати безкоштовно. Це зокрема ряд лабораторних досліджень, серед яких бактеріологічні, імунологічні, аналіз крові, сечі, онкологічні маркери та інші.

У службі нагадали, куди звертатися у різних випадках та чи потрібно мати електронне направлення.

Звернення до сімейного лікаря

— Окремого пакету медичних послуг з аналізів у Програмі медичних гарантій не передбачено, оскільки майже кожен із 44 пакетів ПМГ-2024 включає певний перелік лабораторних обстежень, відповідно до специфіки надання медичної допомоги, — розповідають в НСЗУ.

Так, при зверненні до сімейного лікаря в межах пакету «Первинна медична допомога» ветеран може розраховувати на такі аналізи:

загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою (еритроцити, гемоглобін, гематокрит, тромбоцити, лейкоцити, базофіли, еозинофіли, сегментоядерні нейтрофіли, паличкоядерні нейтрофіли, лімфоцити, моноцити);

загальний аналіз сечі (колір, прозорість, реакція (pH), відносна щільність, білок, глюкоза, еритроцити, лейкоцити, епітеліальні клітини, циліндри, солі, бактерії, ацетон (кетонові тіла);

глюкоза в цільній крові;

холестерин загальний;

швидкі тести:

— на вагітність;

— на тропонін,

— на ВІЛ;

— на вірусні гепатити В і С;

— на антиген SARS-CoV-2 тощо.

Якщо ж пацієнту потрібні інші лабораторні дослідження, сімейний лікар повинен надати йому відповідне електронне направлення. З ним ветеран має прийти у заклад, який заключив договір з НСЗУ на пакет послуг «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах».

Там безоплатно гарантовані такі аналізи:

розгорнутий клінічний та біохімічний аналізи крові;

морфологічне дослідження клітин крові;

група крові і резус-фактор;

ліпідний профіль;

ревматологічні та гострофазові показники;

коагуляційний гемостаз;

низка вітамінів (А, В6, В9, В12, Д, Е);

глікозильований гемоглобін;

17-КС сечі;

кал на приховану кров і гельмінти;

дослідження спинномозкової рідини;

онкологічні маркери;

молекулярно-генетичні дослідження (для діагностики: гепатиту В і С, туберкульозу, новоутворень тощо);

вимірювання триптази крові;

низка бактеріологічних досліджень (бакпосів з вуха, носа, на стафілокок тощо);

імунологічні дослідження для виявлення інфекційних та неінфекційних захворювань;

цитологія:

гістологія;

низка гормональних аналізів (Т3, Т4, ТТГ, інсулін тощо).

Повний перелік лабораторних досліджень, які передбачені пакетом «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах» дивіться на сайті НСЗУ.

Аналізи під час лікування в стаціонарі

Також ветерани мають право на безкоштовні аналізи під час лікування в умовах стаціонару. В такому разі окреме направлення не потрібне.

Крім того, пакетами «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» та «Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня» передбачено проведення таких аналізів:

розгорнутий клінічний аналіз крові;

біохімічний аналіз крові;

коагуляційний гемостаз;

глюкоза в цільній крові або сироватці крові;

С-реактивний білок;

дослідження спинномозкової рідини;

тестування на сифіліс, гепатити, ВІЛ, SARS-CoV-2;

загальний аналіз сечі;

бактеріологічні і гістологічні дослідження;

цитологічні і патоморфологічні дослідження;

інші лабораторні дослідження відповідно до галузевих стандартів.

Також специфічні аналізи передбачені у пакетах «Програми медичних гарантій з лікування онкологічних захворювань, туберкульозу, ВІЛ та інших». Дізнатися про заклади, в яких за направленням лікаря можна безкоштовно пройти лабораторні дослідження можна, скориставшись дашбордом «Електронна карта місць надання послуг за програмою медичних гарантій». Крім того, можна зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77, і оператор надасть відповідну інформацію.