У Кременчуці перекриватимуть рух машин по вулиці Небесної Сотні

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 188

У пресслужбі міської ради повідомили, що рух цією ділянкою буде дозволено тільки громадському транспорту

У Кременчуці перекриють рух машин на вулиці Небесної Сотні, на ділянці від вулиці Соборної до вулиці Старшого лейтенанта Кагала. Обмеження діятиме з 7 по 14 жовтня. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету 3 жовтня.

У пресслужбі міської ради повідомили, що рух цією ділянкою буде дозволено тільки громадському транспорту.

Відомо, що до 14 листопада продовжили тимчасове обмеження руху машин по одній смузі на вулиці Небесної Сотні (на ділянці від вулиці Соборної до Театральної).

Нагадаємо, роботи на вулиці Небесної Сотні триватимуть щонайменше ще півтора місяця — там вже замінили старі бордюри, нині йде ремонт тротуарів. Про це повідомив заступник міського голови Кременчука Іван Москалик під час прийому громадян 11 вересня.