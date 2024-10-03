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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтавській лікарні померла людина, яку поранили під час ракетного удару по Інституту зв’язку

Сьогодні, 18:26 Переглядів: 166

 

Це вже 59-та жертва ракетного удару ворога, завданого 3-го вересня

Сьогодні, 3 жовтня, в Полтавській обласній лікарні помер пацієнт, який був поранений рівно місяць тому, 3 вересня, під час ракетного удару по Інституту зв’язку. Він став 59-ю жертвою ворога.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

— Рівно місяць минув із дня страшної трагедії в Полтаві. На жаль, сьогодні у лікарні померла ще одна людина, яка постраждала внаслідок ракетного удару 3 вересня. Кількість жертв цинічного удару російської армії збільшилася до 59. Щирі співчуття рідним та близьким… - написав він у своєму Телеграм-каналі.

 

Нагадаємо, 3 вересня, приблизно о 09:10, з інтервалом в кілька секунд, російські війська вдарили двома балістичними ракетами «Іскандер-М» по головному корпусу Полтавського інституту зв’язку. На той момент у навчальному корпусі одночасно перебували близько 700 людей. Ця атака стала для Полтавщини найбільш масштабною за кількістю жертв і постраждалих за час російсько-української війни

Нагадаємо, 3-го вересня, близько 9.10, російська армія вдарила ракетами по Полтаві. Як повідомили в Міноборони, Росія використала дві балістичні ракети.

Частково зруйнована одна з будівель Інституту зв’язку, багато людей опинились під завалами. За інформацією відомства, часовий проміжок між тривогою і прильотом був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища. 

Поблизу місця влучання розташований житловий масив. У багатоповерхівках ударною хвилею вибило скління. Пошкоджень зазнали 47 будинків. Серед пошкоджених будинків — 23 приватних домоволодіння та 24 багатоквартирні будинки. 

За процесуального керівництва Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони розпочато досудове розслідування за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 КК України).

Державне бюро розслідувань відкрило справу щодо недбалості військових за ч. 4 статті 425 ККУ. 

В області була оголошена триденна жалоба.

 

Служба безпеки України розглядає кілька версій ракетного обстрілу Полтави російською армією, серед яких — можливе коригування удару місцевими жителями.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для NBC News розповів, що ракета до Інституту зв’язку у Полтаві летіла 3 хвилини. А більшість з тих, хто отримав поранення або загинув, спускались на той момент в укриття. В Інституті зв’язку у Полтаві на момент атаки перебувало 700 військовослужбовців.

Пошуково-рятувальна операція тривала понад дві доби. До ліквідації наслідків удару від ДСНС залучалось 36 одиниць техніки та 215 рятувальників. Загинули 55 людей, травмовані — 328. З них станом на вечір 5 вересня у медзакладах перебували 38 людей у важкому стані, а 27 — у реанімації. За минулий час від травм та поранень померло ще четверо постраждалих. 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтавська ОВА Філіп Пронін помер ракетний удар жертва
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