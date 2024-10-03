Де у Кременчуці у п'ятницю планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У п'ятницю, 4 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 19.00: с. Потоки;

с. Мала Кохнівка. З 8.00 до 18.00: вул. Виноградна, 15-20;

вул. І.Франка, 13-40;

вул. Насосна, 2/25-58;

пров. Насосний, 3-22;

вул. Максима Березовського, 27-45;

вул. Республіканська, 20-36;

пров. Ушинського, 1-12;

просп. Лесі Українки, 39, 66-76;

вул. Антоненка-Давидовича, 2-38;

вул. Володимира Вернадського, 57-80;

вул. Дніпрової Чайки, 1/10-31;

вул. Портова, 3-26/6;

вул. Правобережна, 33;

пров. Придніпровський, 2-19;

вул. Східна, 3;

вул. Шістдесятників, 1-26/2. З 8.00 до 17.00: вул. Новомиргородська, 34-52;

пров. Василя Стефаника, 30-35;

вул. Дербукова, 1-26;

вул. Івана Піддубного, 1/3-17;

вул. Кубанська, 1-18;

вул. Ніни Строкатої, 1-15/7;

туп. Проточний, 26-38/32;

вул. Цегельна, 32-36;

вул. Романа Шухевича, 30, 31;

вул. Іллі Мечнікова, 3-10;

вул. Олексія Древаля, 96/2-115;

вул. Академіка Герасимовича, 141-145А;

вул. Білецьківська, 15-66;

вул. Івана Чорнобаби, 4-27;

вул. Ярослава Мудрого, 1-12;

вул. Вільної України, 29-60;

вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;

вул. Романа Шухевича, 30;

пров. Бакинський, 9-12;

пров. Бар'єрний, 7-12;

пров. Західний, 11, 12, 14;

пров. Квітневий, 1-10;

вул. Юрія Кондратюка, 13А-52/9;

вул. Богдана Хмельницького, 152/2-168;

вул. Бригадна, 12-46;

пров. Бригадний, 2А-23;

проїзд Бригадний, 2/20-22/1;

вул. Громадянська, 26-55;

пров. Дачний, 1-11;

проїзд Дачний, 3-15;

вул. Раїси Кириченко, 3-26;

вул. Богдана Хмельницького, 156/2;

вул. Івана Приходька, 1А-14;

пров. Літературний, 3. З 6.00 до 18.00: пров. 5-й Індустріальний, 5, 6А, 12;

пров. 6-й Індустріальний, 4А, 7, 8, 10;

вул. Індустріальна, 80/7-109;

пров. Індустріальний, 47-77;

вул. Миколи Татарулі, 19-172/13;

вул. Олексія Древаля, 142-223.

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