Де у Кременчуці у п'ятницю планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 19:01
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У п'ятницю, 4 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 19.00:
- с. Потоки;
- с. Мала Кохнівка.
З 8.00 до 18.00:
- вул. Виноградна, 15-20;
- вул. І.Франка, 13-40;
- вул. Насосна, 2/25-58;
- пров. Насосний, 3-22;
- вул. Максима Березовського, 27-45;
- вул. Республіканська, 20-36;
- пров. Ушинського, 1-12;
- просп. Лесі Українки, 39, 66-76;
- вул. Антоненка-Давидовича, 2-38;
- вул. Володимира Вернадського, 57-80;
- вул. Дніпрової Чайки, 1/10-31;
- вул. Портова, 3-26/6;
- вул. Правобережна, 33;
- пров. Придніпровський, 2-19;
- вул. Східна, 3;
- вул. Шістдесятників, 1-26/2.
З 8.00 до 17.00:
- вул. Новомиргородська, 34-52;
- пров. Василя Стефаника, 30-35;
- вул. Дербукова, 1-26;
- вул. Івана Піддубного, 1/3-17;
- вул. Кубанська, 1-18;
- вул. Ніни Строкатої, 1-15/7;
- туп. Проточний, 26-38/32;
- вул. Цегельна, 32-36;
- вул. Романа Шухевича, 30, 31;
- вул. Іллі Мечнікова, 3-10;
- вул. Олексія Древаля, 96/2-115;
- вул. Академіка Герасимовича, 141-145А;
- вул. Білецьківська, 15-66;
- вул. Івана Чорнобаби, 4-27;
- вул. Ярослава Мудрого, 1-12;
- вул. Вільної України, 29-60;
- вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;
- вул. Романа Шухевича, 30;
- пров. Бакинський, 9-12;
- пров. Бар'єрний, 7-12;
- пров. Західний, 11, 12, 14;
- пров. Квітневий, 1-10;
- вул. Юрія Кондратюка, 13А-52/9;
- вул. Богдана Хмельницького, 152/2-168;
- вул. Бригадна, 12-46;
- пров. Бригадний, 2А-23;
- проїзд Бригадний, 2/20-22/1;
- вул. Громадянська, 26-55;
- пров. Дачний, 1-11;
- проїзд Дачний, 3-15;
- вул. Раїси Кириченко, 3-26;
- вул. Богдана Хмельницького, 156/2;
- вул. Івана Приходька, 1А-14;
- пров. Літературний, 3.
З 6.00 до 18.00:
- пров. 5-й Індустріальний, 5, 6А, 12;
- пров. 6-й Індустріальний, 4А, 7, 8, 10;
- вул. Індустріальна, 80/7-109;
- пров. Індустріальний, 47-77;
- вул. Миколи Татарулі, 19-172/13;
- вул. Олексія Древаля, 142-223.
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