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Де у Кременчуці у п'ятницю планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 193

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У п'ятницю, 4 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 19.00:

  • с. Потоки;
  • с. Мала Кохнівка.

З 8.00 до 18.00:

  • вул. Виноградна, 15-20;
  • вул. І.Франка, 13-40;
  • вул. Насосна, 2/25-58;
  • пров. Насосний, 3-22;
  • вул. Максима Березовського, 27-45;
  • вул. Республіканська, 20-36;
  • пров. Ушинського, 1-12;
  • просп. Лесі Українки, 39, 66-76;
  • вул. Антоненка-Давидовича, 2-38;
  • вул. Володимира Вернадського, 57-80;
  • вул. Дніпрової Чайки, 1/10-31;
  • вул. Портова, 3-26/6;
  • вул. Правобережна, 33;
  • пров. Придніпровський, 2-19;
  • вул. Східна, 3;
  • вул. Шістдесятників, 1-26/2.

З 8.00 до 17.00:

  • вул. Новомиргородська, 34-52;
  • пров. Василя Стефаника, 30-35;
  • вул. Дербукова, 1-26;
  • вул. Івана Піддубного, 1/3-17;
  • вул. Кубанська, 1-18;
  • вул. Ніни Строкатої, 1-15/7;
  • туп. Проточний, 26-38/32;
  • вул. Цегельна, 32-36;
  • вул. Романа Шухевича, 30, 31;
  • вул. Іллі Мечнікова, 3-10;
  • вул. Олексія Древаля, 96/2-115;
  • вул. Академіка Герасимовича, 141-145А;
  • вул. Білецьківська, 15-66;
  • вул. Івана Чорнобаби, 4-27;
  • вул. Ярослава Мудрого, 1-12;
  • вул. Вільної України, 29-60;
  • вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;
  • вул. Романа Шухевича, 30;
  • пров. Бакинський, 9-12;
  • пров. Бар'єрний, 7-12;
  • пров. Західний, 11, 12, 14;
  • пров. Квітневий, 1-10;
  • вул. Юрія Кондратюка, 13А-52/9;
  • вул. Богдана Хмельницького, 152/2-168;
  • вул. Бригадна, 12-46;
  • пров. Бригадний, 2А-23;
  • проїзд Бригадний, 2/20-22/1;
  • вул. Громадянська, 26-55;
  • пров. Дачний, 1-11;
  • проїзд Дачний, 3-15;
  • вул. Раїси Кириченко, 3-26;
  • вул. Богдана Хмельницького, 156/2;
  • вул. Івана Приходька, 1А-14;
  • пров. Літературний, 3.

З 6.00 до 18.00:

  • пров. 5-й Індустріальний, 5, 6А, 12;
  • пров. 6-й Індустріальний, 4А, 7, 8, 10;
  • вул. Індустріальна, 80/7-109;
  • пров. Індустріальний, 47-77;
  • вул. Миколи Татарулі, 19-172/13;
  • вул. Олексія Древаля, 142-223.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла планові відключення графік відключень Полтаваобленерго
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