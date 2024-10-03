«Нова Лінія» має борг перед Кременчуком: депутати зняла з розгляду питання про продовження оренди землі

Сьогодні, 17:29 Переглядів: 459

Гіпермаркет має заборгованість перед місцевим бюджетом у понад 190 тисяч гривень

Члени депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури зняли питання продовження дії договору оренди землі для магазину «Нова Лінія». Це пов’язано з тим, що гіпермаркет має заборгованість перед місцевим бюджетом у понад 190 тисяч гривень. Про це стало відомо під час засідання комісії 3 жовтня.

— Недоплачували. У якийсь рік платили менше, — сказала начальниця управління земельних ресурсів Ірина Безверха.

Відомо, що борг «тягнеться» з 2020 року. Депутат Олександр Роженко запропонував продовжити оренду ще на 1 рік. Голова комісії, депутат Сергій Порчирян заперечив і додав, що питання не розглядатимуть у зв’язку з заборгованістю.

Нагадаємо, Кременчуцька міська рада планувала укласти новий договір оренди землі з товариством з обмеженою відповідальністю «Каріатида» строком на 3 роки. Землю використовують для будівництва багатоквартирного житлового будинку.