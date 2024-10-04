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На Полтавщині затримали ДСНСівця, який організував схему ухилення від мобілізації

Сьогодні, 11:21 Переглядів: 0

 

Свої послуги чоловік оцінював у 20 тисяч доларів

На Полтавщині співробітники Служби безпеки України ат Державного бюро розслідувань викрили посадовця одного із райвідділів Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області, який організував схему ухилення від мобілізації для військовозобов’язаних чоловіків. Про це інформують у пресслужбі Управління СБУ у Полтавській області.

За даними правоохоронців, чоловік знаходив серед оточення потенційних клієнтів, які б хотіли уникнути військової служби. Завдяки зв’язкам у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, МСЕК та медичних закладах, він налагодив видачу охочим фіктивних довідок про другу групи інвалідності.

 

Завдяки цьому чоловіки призовного віку могли виїхати за кордон. А посадовець перед цим проводив для них відповідний інструктаж, як це правильно зробити.

Такі послуги він оцінював у 20 тисяч доларів.

Під час обшуків вдома та за місцем роботи правоохоронці знайшли та вилучили у нього документи із доказами протиправної діяльності, ксерокопії документів військовозобов’язаних осіб та мобільний телефон.

 

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Як стало відомо з ухвали Октябрського райсуду Полтави від 1 жовтня, посадовця взяли під варту строком на 60 діб до 28 листопада із правом внесення 242 тис. 240 грн застави.

Прокоментував подію й очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін. За його словами, винні обов'язково будуть притягнуті до відповідальності за злочинні дії.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці члена ВЛК затримали на хабарі у $12 тисяч за фіктивні інвалідності.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: СБУ
Теги: ДСНС ухилення від мобілізації СБУ
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